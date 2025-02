Remodelação glútea pode tratar a flacidez muscular e corrigir o formato do bumbum

A médica Paola Telles fala sobre o tratamento para quem quer ter o bumbum dos sonhos

Você está cansado de fazer agachamentos e pegar pesado nos exercícios para região dos glúteos sem ver qualquer progresso? Então, a remodelação glútea pode ser o caminho para você ter o bumbum dos sonhos. A médica Paola Telles fala sobre o procedimento.

AS NOTÍCIAS + QUENTES NO WHATSAPP

“A remodelação glútea é um tratamento minimamente invasivo, realizado em consultório com anestesia local, dura em torno de 2 horas. Na remodelação, realizamos uma correção do formato glúteo. É um tratamento reparador, com uso do polimetilmetacrilato (biossimetric), onde é possível tratar a flacidez muscular, falta de projeção posterior, falta de projeção superior “empinar”, tratamos também as depressões trocantéricas, e/ou algumas deformidade crônica ou adquirida”, explica.

Ela diz que o tratamento é indicado para pacientes que necessitam de correções no formato glúteo. “E desejam corrigir os glúteos, é necessário passar por uma consulta para avaliação individual de cada caso”, completa Paola, que também afirma que o tratamento não é indicado para pacientes com doenças autoimunes.

Portanto, não adianta querer ficar com o bumbum de Gracyanne Barbosa se ele não combina com o seu corpo. “Precisamos ir além da avaliação local, para que não haja desproporcionalidade corporal. Levamos em consideração altura da paciente, peso, tamanho do quadril. Imagine um pirulito, ou seja, um bumbum grande com pernas finas, não fica legal, neh? Portanto temos que usar o bom senso para que haja proporcionalidade, e não somente nos apegar a cm de ganho em um único local”, esclarece.

Paola enfatiza que durante o procedimento os cuidados são tomados pelo profissional, É necessário procurar uma clínica que segue todos os padrões de regulamentação de segurança e com registros ativos é primordial para a segurança do paciente.

“Hoje em dia muito vemos notícias onde clínicas clandestinas aplicando produtos adulterados ou de procedimentos desconhecidos. Portanto, antes de tudo, procurar uma clínica habilitada, realizar procedimento com médico com experiência na técnica”, declara ela, que também falou sobre o pós-procedimento.