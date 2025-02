Carro fura bloqueio da PM, perseguição termina em SB e 1 fica baleado no tiroteio

Após GazetaPolicial- Perseguição policial, um carro furando o bloqueio da PM e muita correria terminou com o que poderia ser ação de tentativa de sequestro no final da madrugada deste sábado em Santa Bárbara d’Oeste. Um dos rapazes que estava no carro que fugiu acabou baleado.

A ação teve tiroteio em uma área de mata no bairro Manacás. Mas o ‘corre todo’ começou na cidade vizinha de Americana, na avenida Iacanga. Uma minivan Chevrolet Spin desobedeceu a ordem de parada dos policiais quase atropelando os policiais. Foi então iniciada fuga e perseguição em alta velocidade.