Governo estuda abrir escolas do Estado aos sábados

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai lançar neste ano o projeto “Escolas Olímpicas” e abrir suas unidades de ensino aos sábados com o objetivo de incentivar a participação de estudantes da rede pública nas competições científicas. A expectativa da Educação é que o projeto seja implantado em até 230 escolas estaduais localizadas em mais de 150 municípios em 2025.

A proposta inicial, como explica o coordenador de olimpíadas da Educação, Roberto Serra Campos Júnior, é atender 1,5% dos estudantes com aulas preparatórias na disciplina de matemática.

“O projeto Escolas Olímpicas busca fortalecer a cultura das olimpíadas científicas no estado e proporcionar a estudantes talentosos um ambiente de aprendizado estimulante e competitivo. A expectativa é que essa iniciativa contribua para a formação de futuros talentos acadêmicos e impulsione a excelência no ensino público paulista”, diz o coordenador.

O projeto prevê a criação de turmas de 15 a 40 alunos, divididos por três grupos: Nível 1, com alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, Nível 2, com alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e Nível 3, com alunos das três séries do Ensino Médio.

As inscrições dos alunos interessados deverão ser feitas a partir da próxima segunda-feira (10), por meio de manifestação na SED (Secretaria Escolar Digital). É possível que estudantes de outras unidades de ensino frequentem as Escolas Olímpicas. O número de unidades com o projeto depende do interesse dos estudantes e das inscrições. Para que as turmas sejam abertas, é necessária a participação de ao menos de 15 anos. A expectativa é que as aulas tenham início no dia 15 de março.