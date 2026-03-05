O vereador Renan de Angelo (Podemos) visitou na sexta-feira (27) o Centro Comunitário do Jardim São Roque para vistoriar as condições estruturais e de conservação do espaço público, que é utilizado pela comunidade para encontros sociais e outras atividades.

Durante a vistoria, o parlamentar constatou a presença de mato alto e vegetação desordenada nas áreas externas, acúmulo de fezes de pombos, ausência de telhas em parte da cobertura, vidros quebrados e indícios de arrombamento. Segundo Renan, a situação atual compromete a utilização segura do espaço pelos moradores.

Fala Renan

“O Centro Comunitário São Roque é um ponto importante de convivência e união para o bairro e é necessário que ele esteja em condições dignas para ser frequentado por todos. A presença de mato alto, calhas e telhas deterioradas, além de riscos causados por vidros quebrados, inviabiliza o uso seguro desse espaço pela população”, comentou.

Após a fiscalização, o vereador protocolou três indicações na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo que a prefeitura execute serviços de manutenção e conservação e um requerimento solicitando informações sobre providências, cronograma e planejamento de melhorias no centro comunitário. As indicações foram incluídas na pauta da sessão ordinária de terça-feira (3) e o requerimento foi aprovado pelos vereadores e encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Professora Juliana pede limpeza pública em praça localizada no Jardim Bela Vista

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando ao Poder Executivo a execução de serviço de roçagem, capinação e limpeza na praça Rotary, localizada no Jardim Bela Vista.

No documento, a parlamentar afirma que moradores do bairro têm relatado o estado de abandono da praça pública, apontando acúmulo de sujeira, mato alto e falta de manutenção adequada. “É inaceitável a situação em que encontramos a praça Rotary, que um dia foi referência de espaço para lazer na nossa cidade. O mato está alto e o calçamento comprometido, prejudicando a segurança de quem passa por aqui, além de atrair animais peçonhentos e lixo, o que é um risco especialmente para crianças e idosos”, afirma Juliana.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (10) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

