Stand-up de Renato Albani é atração no Teatro Municipal nesta sexta

O Teatro Municipal Lulu Benencase abre as portas para a comédia, na sexta-feira (6), com o stand-up “Assim Caminha a Humanidade”, de Renato Albani. Serão duas sessões, às 19h e às 21h.

Renato Albani tem em seu currículo participações no programa Tudo é Possível, com Ana Hickman, The Noite, com Danilo Gentili, Roberto Justus Mais, além de shows no canal Comedy Central.

Atualmente, realiza shows nos maiores teatros e casas do país, contabiliza turnês internacionais para Europa e Japão e está há mais de três anos em cartaz com seus solos “O melhor trabalho do mundo”, “Alguém me explica o mundo” e “Me tornei quem eu mais temia”. Este último, em cartaz no Teatro Frei Caneca, em São Paulo, maior palco da comédia nacional.

“Americana recebe mais um grande nome do stand-up brasileiro. O Renato Albani tem se destacado nos cenários nacional e internacional há anos. Esse novo show, ‘Assim Caminha a Humanidade’, está imperdível”, diz a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, das 9h às 17h, ou no site: www.entravip.com.br. A classificação é de 16 anos.