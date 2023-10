Adolescente de 16 cai pra DISE por tráfico de drogas em Sumaré

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagou, na manhã desta quarta-feira, a Operação “IMPERIAL”, visando combater o intenso e recorrente tráfico de drogas no fina da Rua Coroa Imperial, em uma Área Verde, no bairro Rosa e Silva em Sumaré.

Após recebimento de denúncia anônima noticiando o fato, equipes operacionais da DISE se deslocaram para o local e estabeleceram pontos de observação velada visando flagrar o delito. Durante a campana, foi identificado um indivíduo de camiseta azul que prestava atendimento a transeuntes, entregando algo em troca de dinheiro. Em um desses atendimentos, os policiais da DISE elaboraram um cerco tático e conseguiram abordar o vendedor e o comprador. Durante a abordagem, o indivíduo que realizava as vendas confessou aos policiais que estava traficando, afirmando ser menor de idade e que havia acabado de vender uma porção de maconha ao outro abordado pelo valor de R$5,00.

LEIA TAMBÉM: Dupla de adolescentes rouba carro e acaba apreendida pela polícia

Durante as buscas, foram encontradas 79 porções de maconha e 06 pinos com cocaína, além de R$50,00 em cédulas de baixo valor que estavam sob a responsabilidade do adolescente. Outro fato interessante foi que algumas porções de maconha possuíam um selo com a “marca” do produto, qual seria: IMPERIAL, provavelmente fazendo alusão à Rua Coroa Imperial, onde funciona o ponto de venda de entorpecentes.

Diante dos fatos como se apresentavam, o adolescente Infrator foi detido e conduzido, juntamente com as drogas e dinheiro apreendidos à Sede da DISE. O comprador também foi conduzido à Delegacia. Autoridade Policial tomou ciência dos fatos e deliberou pela lavratura do Ato Infracional de Tráfico de Drogas, apreendendo os entorpecentes e o dinheiro. O comprador foi ouvido a respeito dos fatos e teve elaborado contra si um Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo consumo da droga. Após as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o adolescente infrator foi liberado à sua genitora por força da legislação vigente.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP