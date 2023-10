EPTV lança FM pra concorrer com Vox, Notícia e Educadora

FMs da região- O Grupo EP, conglomerado de mídia do interior paulista

e Sul de Minas, anuncia a chegada de sua emissora de rádio na área de cobertura da Região Metropolitana de Campinas. A EP FM inicia a transmissão de seu conteúdo próprio nesta segunda-feira, dia 02 de outubro, na frequência 84.9 FM, data que marca também a semana de aniversário de 44 anos da EPTV, uma das empresas do Grupo e afiliada à Rede Globo. O lançamento foi realizado durante evento de inauguração dos estúdios da EP FM e da CBN Campinas na sede da empresa, em Campinas, e reuniu autoridades locais, imprensa e mercado publicitário. Esse é o terceiro lançamento da marca, que anunciou as transmissões em Araraquara (95,7 FM) e em São Carlos (103,9 FM) no início do ano. O Grupo EP também detém as rádios CBN Ribeirão, Jovem Pan Ribeirão e CBN Campinas, a qual ganhou um novo estúdio em Campinas.

Dando continuidade ao sonho dos acionistas da criação de uma emissora própria, a EP FM é composta por profissionais apaixonados por rádio, informação e música, com locutores versáteis do cenário de rádios na região de Campinas (SP). Para além do dial, seu conteúdo está presente nas redes sociais e no consumo de rádio via streaming, por aplicativo, a fim de manter uma maior interatividade com a audiência e em sintonia com o crescente engajamento do meio rádio. O aplicativo da EP FM é uma novidade também para Araraquara (SP) e São Carlos (SP), disponível para download nos dispositivos Android e Apple. A EP FM está no dial estendido, por isso é importante se programar para sintonizar e curtir a programação.

“A EP FM chega a Campinas trazendo uma programação musical diferenciada, que vai da música contemporânea adulta à eletrônica. Contamos com uma equipe experiente, com locutores e apresentadores de primeira linha e muito animados em servir a região.

A emissora nasce com o DNA de qualidade dos veículos do Grupo EP e de nossas outras marcas”, diz André Coutinho Nogueira, copresidente do Grupo EP, durante evento de inauguração dos estúdios das rádios.

André Coutinho Nogueira, copresidente do Grupo EP

A programação diária da EP FM Campinas contempla assuntos regionais, com notícias, quadros musicais diversificados, entretenimento, esportes, variedades e cultura. O conteúdo é transmitido a partir de uma linguagem dinâmica e leve, mantendo a credibilidade do Grupo EP. A EP FM Campinas já chega preparada para as tendências do futuro do rádio e leva em consideração o que o ouvinte deseja. Radialista e influenciadora digital, Larissa Cavalcante chega à equipe da emissora para somar, com seu próprio quadro às 7h que leva diversão e interatividade às manhãs dos ouvintes.

O copresidente também destaca o papel do Grupo EP na sociedade, prestação de serviço e relacionamento com Campinas e região. “A chegada da EP FM em Campinas reforça nossa presença no cenário da mídia regional, ampliando o compromisso institucional de prestação de serviços com qualidade e credibilidade, desenvolvimento da região de atuação e fortalecimento das comunidades”.

O lançamento da rádio foi realizado durante evento de inauguração dos estúdios da EP FM – Crédito: Divulgação

Novo momento para as emissoras do Grupo EP

O Grupo EP anuncia, ainda, outra novidade em relação às emissoras de rádio da empresa. Também a partir do dia 02 de outubro, os estúdios da CBN Campinas passam a fazer parte da sede da EPTV Campinas. O conglomerado de mídia anunciou a aquisição da emissora em dezembro de 2022. “Com a aquisição da CBN Campinas, reforçamos o compromisso com o desenvolvimento e o sucesso das regiões de atuação, e consolidamos a estratégia multiplataforma de comunicação na RMC”, afirma André Coutinho Nogueira.

A CBN, Central Brasileira de Notícias, é a maior rede de jornalismo no rádio do país e leva informações ao público 24 horas por dia, com transmissões para as principais cidades e capitais de 15 estados, além do Distrito Federal.