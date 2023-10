Suplente de vereador, Jonas quer criar mais uma medalha de mérito

O suplente de vereador Professor Jonas Santos, que está em exercício enquanto Marschelo Meche (PL) está de licença, protocolou um projeto de lei em que cria mais uma medalha de mérito a ser entregue pelos vereadores.

Trata-se da Medalha de Mérito “Eder Jofre” será concedida aos treinadores, professores e mestres de artes marciais e lutas do município de Americana. Se aprovada, essa será a 13º medalha de mérito na Câmara Municipal.

LEIA MAIS: Câmara de Americana cria sua 12ª medalha de mérito

Veja as já existentes:

I – a “Medalha Princesa Tecelã” a pessoas que, representando o Município, tenham se destacado em atividades culturais, educacionais, científicas ou artísticas;

II – a “Medalha Herbert de Souza – Betinho” a pessoas, grupos e entidades que tenham se destacado na área de ação social e mobilização popular;

III – a “Medalha Zumbi dos Palmares” a pessoas, grupos e entidades que tenham se destacado nos diversos setores da sociedade no combate à prática do racismo e em favor da cultura afro-brasileira;

IV – a “Medalha Ayrton Senna” a pessoas, equipes, clubes, empresas e quaisquer entidades que tenham se destacado no Município e no desenvolvimento do esporte de Americana;

V – a “Medalha Empresa Cidadã” a empresas que tenham se destacado em atividades na área de ação social e educacional junto às comunidades do Município;

VI – a “Medalha Chico Mendes” a empresas e entidades que se destacarem na preservação ambiental em projetos de recuperação de áreas verdes, de mananciais, das águas e do ar no Município.

VII – a “Medalha Anita Garibaldi”, às mulheres que se destacam na luta feminina por igualdade entre o homem e a mulher, seja por sua atividade profissional ou por trabalhos comunitários e de sensibilização social, por ocasião da Semana da Mulher, a ser comemorada anualmente no mês de março.

VIII – a “Medalha Zilda Arns” àqueles que tenham se destacado em âmbito municipal na defesa e na assistência dos direitos das crianças e dos adolescentes.

IX – a Medalha ‘São Francisco de Assis’, a pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços à causa dos animais.”

X – a Medalha ‘Pastor Antonio Munhoz’, às lideranças religiosas que se destacaram nos relevantes serviços prestados à comunidade americanense.”

XI-a Medalha “Lilica”, às pessoas portadoras de deficiências especiais, que mesmo que com sua condição, tenham contribuído significativamente para o desenvolvimento e melhoria da cidade de Americana.

XII-a Medalha “Elza Soares”, aos artistas que se destacam na arte e cultura, seja por sua atividade profissional ou por trabalhos comunitários e de conscientização crítica e sensibilização social

Na justificativa do projeto, Jonas diz “acreditamos que esta iniciativa contribuirá significativamente para o fortalecimento das práticas esportivas e para a valorização daqueles que dedicam suas vidas à formação de cidadãos mais capacitados e conscientes”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP