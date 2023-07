Replan agora tem novo gerente

A Petrobras realizou nesta sexta-feira, 21 de julho, em Paulínia (SP), a cerimônia de posse do novo gerente geral da Replan, Raphael Franco de Campos. Participaram do evento o diretor de Processos Industriais e Produtos, Wiliam França, o diretor executivo de Comercialização e Logística, Claudio Schlosser, o prefeito de Cosmópolis, Junior Felisbino, representantes dos poderes executivos municipais de Paulínia e Artur Nogueira, representantes de empresas prestadoras de serviço e de sindicatos, além de lideranças comunitárias.

Em seu discurso, o Campos destacou a importância da Refinaria de Paulínia, que é responsável por fornecer cerca de 30% da demanda nacional de combustíveis. “Temos consciência de nosso papel na sociedade como uma empresa do tamanho que somos. Por isso, atuamos olhando também para fora de nosso negócio e de nossos muros. Apoiamos a educação, a cultura, projetos que promovem a inclusão, a diversidade e a geração de renda, com patrocínios sociais e ambientais do Programa Petrobras Socioambiental. Além disso, trabalhamos constantemente na evolução tecnológica e da nossa capacidade técnica, que nos permitem o desenvolvimento de uma carteira de projetos com foco na eficiência e transição energética. Um ponto hoje que nos deixa orgulhosos e orgulhosas, é o fato de a Replan estar apta a processar 100% petróleo do pré-sal, entregando, assim, derivados cada vez melhores para a sociedade”.

Raphael Franco de Campos ingressou na Petrobras em 2002. Antes de ser nomeado para a Replan, Raphael exercia, desde janeiro de 2023, cargo semelhante na Recap, em Mauá (SP). Na Petrobras, desenvolveu ampla carreira gerencial desde 2008, sempre ligadas ao refino. Foi supervisor, coordenador técnico de operação setorial das unidades de Coqueamento da Replan (2008-2013), na Excelência Operacional de Hidrotratamento de Coqueamento (hoje Processo e Operação) na Sede (2013-2015), ger geral adjunto na RLAM (2015-2018), gerente geral adjunto na Reduc (2018-2019) e gerente de operação na Replan (2019-2023).

O diretor de Processos Industriais e Produtos, Wiliam França, aproveitou a ocasião para elencar os investimentos da área e reforçar a participação do refino na estratégia da companhia. “A Petrobras está preparando as refinarias para assumirem um papel relevante em direção à transição energética, com investimentos em eficiência no consumo de energia e no controle de emissões das operações, gerando produtos mais sustentáveis”, afirmou William.

Fumaça preta da Replan assusta região da Praia

Maior refinaria em processamento de petróleo do Sistema Petrobras, a Replan tem recebido investimentos na modernização de seu parque de refino, com consequente melhoria em sua eficiência operacional e ambiental. Em junho, a refinaria iniciou a operação do precipitador eletrostático, um novo sistema para tratamento de gases que possibilita a captura de material particulado presente no gás pela aplicação de um forte campo elétrico. Com esse processo, será evitada a emissão ao meio ambiente de cerca de 30 toneladas por mês de particulados finos. Além disso, está em construção uma nova unidade de hidrotratamento de diesel (HDT), que terá capacidade de produção de 10 milhões de litros de Diesel S-10 (com baixo teor de enxofre) por dia. A unidade tem previsão de entrar em operação em 2025.

Detran-SP explica as regras para participar da trend rosa do momento

Querer fazer parte da tendência do momento exige o cumprimento de regras. Promover algumas das alterações desejadas, como mudar a cor do carro para rosa, similar ao que é usado pela icônica boneca sexagenária, envolve seguir a Lei. E há ainda outros tipos de modificação que correm o risco de não serem permitidos. Mas o Detran-SP explica como deve ser o procedimento.

O Código de Trânsito Brasileiro, pelo Artigo 98, diz que é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for alterada qualquer uma de suas características originais de fábrica que caracterizam o modelo. Assim, antes de realizar o agendamento do serviço e fazer o investimento em uma oficina para pintar ou envelopar o carro, é importante solicitar a autorização prévia da alteração pretendida de forma eletrônica.