Restaurante tem open bar de Heineken em Campinas

Julho é mês de férias e, para entrar no clima, o premiado restaurante japonês Oguru Sushi & Bar, localizado no Galleria Shopping, promoverá, até o dia 31/07, um Happy Hour com cerveja Heineken à vontade. A bebida será servida das 18h às 20h, todos os dias da semana.

Para participar da ação o cliente deve optar pelo Rodízio Oguru (R$195 por pessoa) que serve itens da mais alta qualidade à vontade, como Colher de Mexilhão com Molho Levemente Picante e Tartar de Atum e Ovas Black.

De sabor delicado, os clientes contam com Niguiri de Hokkigai feito com um molusco do Atlântico Norte canadense. Para quem prefere opções quentes, tem Bao de Pancetta, Trouxinha de Salmão e Camarão Empanado, Ovo Tamago Furai com Ikura e Tempurá de Folha de Shissô com Atum Spicy – este, ideal para os fãs de sabores fortes e apimentados. Para fechar a experiência uma boa pedida é o Brownie da Helô.

HAPPY HOUR no Restaurante OGURU SUSHI & BAR

Endereço: Galleria Shopping – Rod. Dom Pedro I, KM 131,5 – Jardim Nilópolis, Campinas (SP) 13091-910

Horário de funcionamento:

Todos os dias das 18h às 20h

