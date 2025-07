Projeto de restauro do Casarão do Salto Grande é retomado

O restauro do Casarão do Salto Grande, icônico imóvel tombado e símbolo histórico da cidade de Americana, foi retomado neste mês de julho com assinatura do termo de cooperação técnico entre a Prefeitura de Americana e a nova empresa responsável, Veneciano Produção Cultural.

O projeto que já existe desde 2023 estava sob o comando da OES Engenharia, cujo arquiteto responsável, Alberto Streb, faleceu em setembro de 2024, resultado na interrupção do processo com o Governo Federal. Walter Veneciano, diretor administrativo da nova empresa proponente ao projeto, já assinou novo termo de cooperação com a Prefeitura no dia 8 de julho e no último dia 17, recebeu a visita de arquitetos especialistas em restauro de imóveis históricos.

“Embora já estivéssemos no primeiro projeto, com o falecimento do Alberto, precisamos recomeçar, com a troca do proponente, atualização do projeto e reavaliação técnica.

Visita técnica

Para isso, a convite do ex-vereador Orestes de Camargo Neves, realizaram uma visita técnica três arquitetos: Luiz Magnani (Restarq) especialista em restauros; Alberto Arruda, da Arruda Associados; e Roberto Leme Ferreira, do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat).

“Os arquitetos avaliaram o imóvel, viram as urgências, mas também viram o potencial e magnitude histórico-cultural do nosso Casarão e nos apresentaram boas notícias”, explica Veneciano que agora aguarda o laudo técnico que deverá ser emitido com atualização de serviços e valores.

Obra

A obra será custeada através da Lei Federal de incentivo à cultura, conhecida como Lei Rouanet e nesta segunda etapa também será inserido no ProAC – Programa de Ações Culturais, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

O Projeto de Restauro do Casarão do Salto Grande é uma iniciativa da Veneciano Produção Cultural em parceria com a Prefeitura Municipal de Americana, com patrocínio da Goodyear do Brasil.

