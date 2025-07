A literatura motiva a composição de vários ambientes, inclusive de banheiros. Apaixonada pela obra O Pequeno Príncipe, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, a arquiteta Janaina Casagrande trabalhou sua narrativa a partir da doçura dos ensinamentos sobre a relação de respeito e a mais perfeita harmonia que nosso personagem vive em seu planeta B-612.

Na obra, o menino nos leva a refletir sobre a responsabilidade que precisamos devotar ao planeta Terra e esse foi o cerne que conduz a profissional no seu Banheiro Raiz, ao longo dos seus 25 m². Especializada em neuroarquitetura e apaixonada pela biofilia, o aconchego do espaço envolve o ambiente com o revestimento amadeirado evidente nas paredes, forro e as cabines.

A bancada, executada em lâmina sinterizada do mármore com acabamento que reproduz fielmente a estética do Taj Mahal, quartzito nobre e exuberante extraído unicamente no Ceará, foi introduzida para mostrar que as imperfeições, destacadas pelo corte irregular presente na barra, dizem respeito ao que presenciamos na natureza e dentro de nós. E tem mais: dentro das aberturas, uma de cada lado e que se exibem como fissuras abertas na bancada, dois vasos com a planta tropical Ficus Lyrata surgem para ornamentar e mostrar que, mesmo com as adversidades, o mundo é resiliente e faz de tudo para resistir mesmo diante das adversidades.

No interior de cada uma das quatro cabines, Janaína escolheu as frases clássicas que mais tocam seu coração: “Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos”; “Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante”, “Tu te tornas responsável por aquilo que cativas” e “As pessoas grandes nunca entendem nada sozinha”.

Banheiro Natureza em Essência, por Meneghisso & Pasquotto Arquitetura