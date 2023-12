Réveillon: Como fugir da ressaca durante as comemorações

Ano Novo, confraternizações e férias de verão e, ainda, pensar nas metas para próximo ano! Os compromissos nesta época do ano são muitos e é até difícil organizar toda a agenda. Outro desafio é cuidar da saúde e não extrapolar. Afinal de contas, é o ano que está acabando, mas o bem-estar, disposição e saúde devem continuar plenamente. As festas trazem também, muitos exageros, como o excesso de consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, que no dia seguinte resultam na famosa ressaca.

A ressaca é a sobrecarga do organismo para conseguir absorver e metabolizar a grande quantidade de bebida ingerida. A causa principal é a desidratação e a perda de líquidos, juntamente com vitaminas e minerais. “Cabe ao fígado metabolizar todo o álcool ingerido em excesso nas festas de final de ano. E mesmo assim são produzidas substâncias químicas que causam os sintomas clássicos da ressaca: náusea, dor de cabeça, mal-estar e até diarreia”, explica o Dr. Érico Souza de Oliveira, clínico geral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a dose padrão de consumo de bebida alcoólica no Brasil, para adultos, é de aproximadamente 10 gramas de álcool puro, o equivalente a uma lata de cerveja ou chope (330 ml), uma taça de vinho (100 ml) ou uma dose de destilado (30 ml). A recomendação é de não exceder duas doses por dia e se abster de beber pelo menos dois dias por semana.

Confira algumas dicas que podem ajudar a evitar a ressaca e manter sua saúde em dia:

Hidratação antes, durante e depois do consumo de bebida alcoólica: o ideal é se hidratar antes e durante a ingestão de bebidas alcoólicas. Beber bastante água faz toda a diferença para a metabolização do álcool no corpo, e a sensação de ressaca no dia seguinte é menor. De acordo com o clínico geral, não há nenhum remédio que cure a ressaca. “O ideal é a hidratação, ingestão de carboidratos, como batata, macarrão, cereais e bastante repouso. Água, sucos, água de coco e isotônicos (sem álcool) repõem água, sais minerais e vitaminas perdidos. O refrigerante não hidrata, mas ajuda contra a queda da glicose”, explica.

Faça atividades físicas ao ar livre: se você pratica exercícios físicos na academia e ela estiver fechada para as festas de final de ano, aproveite as áreas ao ar livre para se exercitar com uma caminhada ou corrida leve, para entrar em contato com a natureza. Se for viajar para a praia, por exemplo, faça caminhadas pela areia e mantenha os exercícios físicos em dia. Em casa também é possível se exercitar, por exemplo, pulando corda.

Ingestão de bebida alcoólica e estômago cheio: fazer refeições muito tarde, após o consumo de bebidas alcoólicas não é recomendável. Em vez disso, se alimente antes do primeiro drinque e continue beliscando as comidas durante a noite, como sugestão de torradinhas leves, petiscos saudáveis, queijos magros e oleaginosas. O alimento retarda o esvaziamento gástrico e pode reduzir os sintomas da ressaca.

Importância do autocuidado: tirar um tempo para descansar é fundamental. Um corpo descansado tem mais disposição, bem-estar, saúde, energia e qualidade de vida. E mesmo com todos os compromissos, preservar horas de sono é importante para celebrar com intensidade e alegria.

