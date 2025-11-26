Revitalização da Represa do Marcelo, em Sumaré, entra na fase final

Obra da BRK e Prefeitura tem previsão para ainda este ano: banheiros, playground e deck entregues

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto, em parceria com a Prefeitura de Sumaré, avança para a fase final da revitalização da Represa do Marcelo, um dos principais pontos naturais do município e que está sendo transformado em um novo espaço público de lazer e convivência. Com investimento superior a R$ 1,3 milhão, a intervenção segue dentro do cronograma, com diversas frentes concluídas e previsão de entrega para ainda este ano.

Nas últimas semanas, a obra registrou marcos importantes: os banheiros masculino e feminino foram completamente finalizados, o playground está concluído e o deck de 490 metros quadrados (m²) foi totalmente executado, reforçando a nova proposta de uso do local e ampliando a infraestrutura para futuros visitantes. Já a pista de caminhada e a ciclovia seguem com 95% de conclusão, etapa que será finalizada após a conclusão de outras atividades.

Ao longo deste mês, as equipes atuam na finalização da portaria, na instalação do piso de madeira da área externa da lanchonete e no acabamento das pistas, encerrando as etapas que antecedem a abertura oficial do espaço revitalizado.

Para a BRK, a represa é um patrimônio ambiental essencial para Sumaré. “A Represa do Marcelo faz parte do conjunto de mananciais que abastecem a cidade. Revitalizar essa área é também preservar uma importante reserva hídrica, garantindo sustentabilidade ambiental e segurança para o futuro do abastecimento”, destaca Viviane Moraes, gerente de operações da BRK em Sumaré.

A ação integra as iniciativas do Instituto BRK e celebra os dez anos da concessionária no município. “O saneamento vai muito além das operações. Promover educação ambiental, bem-estar e qualidade de vida também é parte do nosso compromisso com Sumaré”, reforça Viviane.

Com a entrega, a Represa do Marcelo passará a oferecer um espaço mais seguro, moderno e integrado à natureza, reunindo pista de caminhada, ciclovia, playground, deck panorâmico, área para restaurante, estacionamento, guarita e áreas de convívio para diferentes faixas etárias. “Queremos que a população encontre aqui um ambiente para se reconectar, praticar atividades e viver bons momentos em família. Um espaço público de todos e para todos”, completa a gerente.

