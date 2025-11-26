Taekwondo de Hortolândia terá representante na Seleção Brasileira em 2026

Enzo Paludo faz parte do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura

O taekwondo de Hortolândia é Seleção Brasileira! Enzo Paludo, representou a cidade na Copa do Brasil da modalidade, realizada em Canoas, no Rio Grande do Sul, no domingo (23/11). O atleta de alto rendimento que treina nas estruturas do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura, garantiu vaga na Seleção após vencer quatro lutas na competição Nacional e, em 2026, integra o quadro na categoria Poomsae. Para chegar até a Copa do Brasil, o hortolandense já havia conquistado a medalha de ouro no Quinto Circuito Copa São Paulo e Oitava Taça Santo André da modalidade.

“Para Hortolândia é um orgulho, mais uma vez, ter essa representatividade a nível Nacional em um esporte como o taekwondo. É com muita alegria que parabenizamos a todos por essa conquista. Reforçar o trabalho nas nossas estruturas é contribuir com as vitórias dos nossos atletas”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

JUDÔ

O judô do Projeto Escolinhas Esportivas de Hortolândia também está em alta. A equipe foi a quinta colocada geral entre 25 equipes e, trouxe para casa, 18 medalhas após disputa da Oitava Copa Oeste da modalidade que aconteceu em Leme. A disputa foi no sábado (22/11). Confira abaixo a classificação dos atletas de Hortolândia.

Campeões

Ana Carolina Silva

Enzo Bernardo

Isac Matheus

Sofia Sousa

Vinícius Souza

Yasmin Alcântara

Vice-campeões

Alexandra Takahachi

Ana Carolina

Eduardo Smith

Gael Bernardo

Gael Mota

Gustavo Akira

Keyshila Silva

Nicolas Peterossi

Nicolas Sakalauska

3º Colocados

Emanuelly Smith

Nicolas Sakalauska

Diego Bueno

Maria Eduarda

Participação

Benício Mota

Cassiano Cruz

Davi Roberto

Enzo Takeshi

Murillo Cardoso

Raphael Blanco

Técnicos

Alex

Charles

Robertha

