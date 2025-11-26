Taekwondo de Hortolândia terá representante na Seleção Brasileira em 2026
Enzo Paludo faz parte do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura
O taekwondo de Hortolândia é Seleção Brasileira! Enzo Paludo, representou a cidade na Copa do Brasil da modalidade, realizada em Canoas, no Rio Grande do Sul, no domingo (23/11). O atleta de alto rendimento que treina nas estruturas do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura, garantiu vaga na Seleção após vencer quatro lutas na competição Nacional e, em 2026, integra o quadro na categoria Poomsae. Para chegar até a Copa do Brasil, o hortolandense já havia conquistado a medalha de ouro no Quinto Circuito Copa São Paulo e Oitava Taça Santo André da modalidade.
“Para Hortolândia é um orgulho, mais uma vez, ter essa representatividade a nível Nacional em um esporte como o taekwondo. É com muita alegria que parabenizamos a todos por essa conquista. Reforçar o trabalho nas nossas estruturas é contribuir com as vitórias dos nossos atletas”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.
JUDÔ
O judô do Projeto Escolinhas Esportivas de Hortolândia também está em alta. A equipe foi a quinta colocada geral entre 25 equipes e, trouxe para casa, 18 medalhas após disputa da Oitava Copa Oeste da modalidade que aconteceu em Leme. A disputa foi no sábado (22/11). Confira abaixo a classificação dos atletas de Hortolândia.
Campeões
Ana Carolina Silva
Enzo Bernardo
Isac Matheus
Sofia Sousa
Vinícius Souza
Yasmin Alcântara
Vice-campeões
Alexandra Takahachi
Ana Carolina
Eduardo Smith
Gael Bernardo
Gael Mota
Gustavo Akira
Keyshila Silva
Nicolas Peterossi
Nicolas Sakalauska
3º Colocados
Emanuelly Smith
Nicolas Sakalauska
Diego Bueno
Maria Eduarda
Participação
Benício Mota
Cassiano Cruz
Davi Roberto
Enzo Takeshi
Murillo Cardoso
Raphael Blanco
Técnicos
Alex
Charles
Robertha
