Rifa solidária para tratamento de câncer sorteia encontro com jogador Roberto Carlos

Jorge Soares Batista, de 62 anos, morador do Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste, está lutando contra um câncer de próstata e precisa de ajuda financeira custear o tratamento.

Para arrecadar fundos, amigos organizaram uma rifa solidária que vai sortear duas camisas, uma da Seleção Brasileira e uma do Real Madrid. Além disso, o jogador Roberto Carlos vai autografar as camisas pessoalmente (somente o vencedor da rifa poderá participar da assinatura).

O valor do número é R$60 e pode ser comprado através do link https://rifa321.me/rifa/jorge-a-caminho-da-cura.

Ao todo, são 500 números que serão sorteados e, até o momento, 228 ainda estão disponíveis.

Veja o relato do filho de Jorge, o Thiago.

Meu pai Jorge Soares Batista descobriu o câncer de próstata em 2014, e em 2015 realizou o procedimento de Braquiterapia que é um tratamento de radioterapia interno, onde não é realizada a retirada da próstata. Ele vem acompanhando a doença ao longo dos anos, e a doença vinha sendo controlada até 2020, porém retornou de forma mais agressiva com metástase em várias parte do corpo. Após o retorno da doença, ele perdeu o plano de saúde da empresa ao se aposentar, sendo o tratamento transferido para a PUC Campinas pelo SUS.

Na PUC ele continuou o tratamento com hormônio terapia, mas os índices de PSA não abaixaram, fazendo-se necessário o tratamento quimioterápico que permanece até hoje, porém sem sucesso no controle do avanço da doença. Neste momento ele está utilizando sonda vesical devido sangramento no trato urinário, e com grande inchaço e dores na perna direita devido ao acometimento do linfonodo da virilia e começa a sentir dores no braço direito.

Em conversa com um grande amigo do meu pai (Wellington Batiston), foi levantada a questão de tentarmos algum tratamento fora do SUS, marcamos então uma consulta na rede particular. O oncologista solicitou então diversos exames para ter o diagnostico para buscarmos um tratamento mais assertivo. Devido ao alto custo desses exames, o Wellington idealizou a rifa com as camiseta da seleção e do real Madrid autografadas pelo ex craque da seleção e idolo Roberto Carlos.

Parte das rifas ja vendidas já ajudaram a custear exames como PET CT com FDG, e PET CT com PSMA, dentre outros.

Estamos em corrente para divulgar a rifa, e aguardando a definição do novo tratamento.

