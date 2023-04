Rio Branco apresenta novos uniformes para a temporada

O Rio Branco apresentou na noite desta quarta-feira (19), na Di Madre Pizzaria, em Americana, seu novo conjunto de uniformes para a temporada 2023, que tem início na tarde do próximo sábado, no DV. O evento reuniu patrocinadores, imprensa e autoridades locais.

Mantendo a marca Tigre 1913, lançada em 2020, o design foi todo produzido em parceria com a Atto Uniformes, empresa especializada em uniformes esportivos.

Com uniforme número 1 branco com detalhes geométricos em marca d’água e o uniforme 2 em preto com listras brancas e detalhes geométricos em marca d‘água nas costas. Para os goleiros em duas cores vermelho, azul e cinza seguindo também com os detalhes geométricos.

Os patrocinadores estão localizados nas mangas, no peito e nas costas. Os patrocinadores deste ano são Supermercados Pague Menos, Americana Mall, CAPREM, Instituto CAPREM e Guaraná Poty.

“Um dia especial para o Rio Branco com a apresentação dos nossos uniformes. A correria para chegar neste resultado foi grande, a busca por patrocínios também, e assim chegamos com nosso manto para a disputa do campeonato e que ele nos traga muita sorte”, disse o presidente do clube, Gilson Bonaldo.

