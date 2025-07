O Rio Branco de Americana completou a Copa Paulista com um vexame sem vitórias e com apenas 2 pontos ganhos. E a torcida Malucos do Tigre lançou manifesto nas redes sociais pedindo mudanças no comando do clube.

NOTA OFICIAL!

Foi decidido em reunião realizada no dia 04/01/2025 a formação de uma nova diretoria da Malucos do Tigre. Abaixo os nomes que integram a nova diretoria:

Presidente: Marcelo Testone

Vice-presidente: Aldo Neto (Netão)

Diretor Geral: Igor Fernando

Diretor de Patrimônio: Hilton Cordeiro

Diretor de Marketing: Eliezer Silva

Tesoureiro: Alexandre Silva

Agradecemos pelos anos de dedicação dos antigos diretores e o comprometimento da nova diretoria.

Sabemos que as funções citadas acima exigem muita responsabilidade e confiamos nos nomes escolhidos para fazer um trabalho fantástico, assim como foi feito pela antiga diretoria.

Seguimos cada vez mais fortes e com muitas novidades no ano de 2025.

Derrota do Rio Branco em Campinas

O Primavera voltou a vencer após dois empates consecutivos na Copa Paulista. Na manhã deste domingo (20), o Fantasma bateu o Rio Branco por 1 a 0, em jogo disputado em Campinas, no Estádio Moisés Lucarelli.