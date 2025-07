Mais de 12,2 mil estudantes matriculados na rede municipal de Educação de Americana retornam às unidades escolares na próxima terça-feira (22)

As escolas municipais recebem as equipes de educadores para o planejamento do segundo semestre já na segunda-feira (21).

A rede municipal atende mais de 5,6 mil crianças em creches, Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e Casas da Criança e 6,6 mil estudantes no Ensino Fundamental nos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), no CAIC e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs).

Em Americana, são 11 escolas de Ensino Fundamental, 16 Casas da Criança, oito creches e 15 EMEIs, além do Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”, vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Em complemento ao trabalho realizado pela rede municipal de ensino, bebês e crianças também são atendidos em entidades filantrópicas parceiras da Educação Municipal e em escolas conveniadas, por meio do programa Creche Para Todos.

Melhorias

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, lembrou das melhorias realizadas nos espaços educativos durante as férias escolares. “Em Americana, a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi instituiu o PDDEM – Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal e praticamente todas as escolas com CEC (Conselho Escola Comunidade) constituído aproveitaram o período de recesso para realizar manutenções na infraestrutura predial, qualificando ainda mais o ambiente pedagógico e preparando os espaços para o retorno das crianças e adolescentes”, disse.

