Mais de 1.700 pessoas acordaram cedo neste domingo (20) para participar da 4ª edição da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, promovida em Americana pela Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto.

Aberto à comunidade, colaboradores(as) da companhia e seus familiares, o evento teve como objetivo promover a prática esportiva, qualidade de vida e a solidariedade. A ação integrou o calendário de ações da empresa em celebração aos 150 anos do município e contou com três modalidades: corrida (5 km e 10 km) e caminhada (5 km).

Com caráter solidário, a iniciativa destinou integralmente a renda obtida com as inscrições para três instituições locais: a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo e o Fundo Social de Solidariedade do município.

Ao todo, foram arrecadados mais de R$ 75 mil, valor que foi dividido igualmente entre as entidades, contribuindo diretamente para a manutenção de serviços essenciais oferecidos à população americanense. A Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem é realizada pela Suzano em parceria com a Chelso Sports e com o apoio da Prefeitura de Americana.

“Mais uma vez, comemoramos a realização bem-sucedida deste evento, que, neste ano, ganha uma importância ainda maior para a companhia, uma vez que integra nosso calendário de ações em celebração aos 150 anos de Americana. Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e a Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem representa com clareza esse direcionador.

A iniciativa é uma verdadeira celebração da saúde, da qualidade de vida e da solidariedade. Foi marcante ver o envolvimento das pessoas, tanto pela prática esportiva quanto pelo propósito social do evento”, afirma Marcelo de Mello, diretor de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities Suzano.

Todos(as) os(as) participantes que completaram o percurso receberam uma medalha de participação. Os(as) cinco primeiros(as) colocados(as) no ranking geral da corrida, de 5km e 10km, e os(as) três primeiros(as) por cada categoria (masculino, feminino e por faixa etária a cada 10 anos) também foram premiados com troféus.

Confira o ranking geral da corrida

10 KM FEMININO

1º ANDRESSA A DA SILVA – tempo: 00:41:47.722

2º CAROLINI GOMES DE LIMA – tempo: 00:42:28.582

3º FATIMA SILVEIRA – tempo: 00:43:02.091

4º GISELE CRISTINA GONCALVES SOARES – tempo: 00:43:26.973

5º ALESSANDRA WENZEL – tempo: 00:44:12.385

10 KM MASCULINO

1º GUILHERME HENRIQUE CIBENE – tempo: 00:33:28.696

2º JOSE GUSTAVO DA SILVA – tempo: 00:33:37.298

3º LUCAS VIEIRA CANAVESI – tempo: 00:34:10.811

4º ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA – tempo: 00:34:38.071

5º THIAGO COSTA ALBANEZ – tempo: 00:35:30.120

5 KM FEMININO

1º MIRIAN DE FARIAS – tempo: 00:18:46.940

2º MAJU XAVIER – tempo: 00:20:17.201

3º KELLI HARUMI KOSHIKUMO – tempo: 00:20:21.575

4º PATRICIA NOGUEIRA MORO – tempo: 00:20:39.984

5º FERNANDA RODRIGUES DA ROCHA – tempo: 00:20:51.594

5 KM MASCULINO

1º RODRIGO DANTAS DE CAMPOS – tempo: 00:15:12.321

2º VICTOR LUIZ DOS SANTOS – tempo: 00:16:36.094

3º LEONARDO DOS SANTOS ROMERA – tempo: 00:17:16.212

4º VALDEIR DIAS DO PRADO PRADO – tempo: 00:17:24.157

5º NICOLAS SAGGIORO OLIVEIRA – tempo: 00:17:29.711

Parceria com a cidade

Em 2025, ano em que Americana celebra 150 anos de história, a Suzano amplia sua atuação e presença na cidade por meio de investimentos e apoios a uma série de iniciativas culturais, ambientais, sociais e esportivas locais. Além da corrida, cujas doações beneficiaram instituições da cidade, a empresa também apoiou a Feira do Meio Ambiente de Americana (FEAMA), realizada em maio; esteve presente na tradicional Festa de São João de Carioba, com o Espaço Sustentabilidade, em junho; e marcará presença no Roteiro Gastronômico, que será realizado na cidade em agosto.

Essas ações refletem o compromisso da empresa em celebrar a trajetória e os valores que moldam a história e o modo de vida de Americana, fortalecendo os laços com a comunidade que sempre a acolheu. Dessa forma, a companhia busca não apenas homenagear a cidade, mas também contribuir ativamente para seu desenvolvimento, reforçando um relacionamento pautado em respeito, parceria e valorização mútua.

