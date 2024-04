Rio Branco joga com vantagem pra avançar na A4

O Rio Branco de Americana vai a Taquaritinga encarar

o Clube Atlético Taquaritinga no Estádio Municipal Adail Nunes da Silva, neste sábado (13) as 15 horas pela 2ª partida das Quartas de Final do Campeonato Paulista Serie A-4.

Na primeira partida, o Tigre venceu o CAT por 3 a 1, em casa. Com isso tem a vantagem no jogo deste sábado e pode até perder por um gol de diferença que irá avançar as semi-finais do Paulistão Serie A-4.

O alvinegro fechou sua preparação para o jogo nesta Sexta-Feira(12) pela manhã após fazer o último treinamento antes da partida.

O Lateral-Esquerdo Guilherme Aguiar e o analista de desempenho Rafael Delle Vedove concederam entrevista coletiva e falaram sobre o atual momento da equipe e sobre a partida de amanhã.

