O Rio Branco de Americana foi a São José do Rio Preto e consegui uma importante empate na tarde deste sábado. A partida contra o Rio Preto marcou a estreia dos times na Série A 3 do Campeonato Paulista.

O Tigre chegou a estar perdendo de 2 a 0 do time da casa, mas correu atrás no segundo tempo e chegou um empate em dois a dois.

O primeiro tempo foi horrível para o time de Americana. A equipe da casa abriu o placar aos 17 minutos e ampliou aos 32, colocando forte pressão sobre a equipe visitante.

Rio Branco reage na segunda etapa

Logo no começo do segundo tempo, o time de Americana já reduziu a diferença com João Gabriel- deixando o placar em 2 a 1.

Antes dos 15′ o jogo já estava empatado. O artilheiro Jacaré marcou para o time de Americana. E o Rio Branco conseguiu segurar o placar até o final e arrancar o empate.

A próxima rodada acontece na quarta-feira e marca a estreia do Tigre em casa diante de sua torcida.

