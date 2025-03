Rio Branco vence fora (2-1) e avança pra semifinal da A3

O Rio Branco conseguiu avançar para as semifinais da Série A3 ao bater o Desportivo Brasil fora de casa na tarde desta quarta-feira. O Tigre de Americana anotou 2 a 0 depois de ter somente empatado em casa em 0 a 0 no último sábado.

O alvinegro abriu o placar logo aos 19′ do primeiro tempo com o atacante Brown. O jogo foi para o intervalo com 1-0 pros visitantes.

Aposta do Rio Branco, o veterano Thiago Ribeiro fez a diferença no segundo tempo. Ele anotou o gol que deu mais tranquilidade ao Tigre.

Ribeiro marcou de pênalti o gol que deu folga ao alvinegro.

Mas o time da casa descontou aos 44′ da segunda etapa dando nova emoção à peleja.

Rio Branco espera adversário

O adversário do Tigre ainda vai ser definido com o final da fase de quartas de final. Faltam 2 jogos para definir os classificados.

