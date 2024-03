Roberto Carlos faz show em Americana a partir de R$ 130 em abril

Confirmado o show do rei Roberto Carlos

para abril em Americana/Nova Odessa com ingressos a partir de R$ 130. É o primeiro show do rei na região esta década.

O Brasil é celeiro de grandes compositores e cantores e Roberto Carlos é um dos artistas mais queridos pelo público, não só no Brasil como na América Latina e no mundo.

Com 63 álbuns lançados em seu país tem sua carreira pautada em lançamentos simultâneos em português e espanhol desde a década de 60 além de inúmeros outros sucessos em diferentes idiomas. Esse grande talento e seu público têm um encontro marcado para o dia 14 de abril (domingo), quando Roberto Carlos se apresentará em Americana – SP às 20h, no EXPO AMÉRICA (Rodovia Anhanguera, KM 119 – Trevo de Nova Odessa). Inicio das vendas on-line e física no dia 01 de março ao meio dia.

No show, o artista, que lançou recentemente o EP “Eu ofereço flores”, apresentará muitos sucessos de sua carreira.

O ano está cheio de novidades e feitos a celebrar. O especial de fim de ano do artista, uma tradição na TV Globo, completa 50 anos este ano.

O artista prepara-se também para novas turnês pela Europa e pelos EUA, país que o colocou no ranking da Global Concert Pulse, como um dos 30 artistas de maior público naquele país, ao lado de nomes como Elton John, Cher e o grupo de rock Kiss. Cada uma dessas conquistas é fruto de dedicação e profissionalismo com sua arte.

Compondo tanto sozinho quanto ao lado do parceiro Erasmo Carlos, Roberto Carlos consolidou um gênero musical que consegue ser elaborado e simples, refinado e objetivo, fazendo do seu estilo único no país e no mundo. Roberto Carlos ao longo dos anos foi visionário, pioneiro, inclusivo e combativo muito antes de esses pleitos estarem hoje na pauta do dia. Tudo isso sem perder sua essência ou se descaracterizar, alcançando, a cada lançamento, excelentes números de vendas e acessos no streaming, sempre lotando casas de espetáculo, arenas e estádios.

SERVIÇO DO SHOW EM AMERICANA – SP

EXPO AMÉRICA (Rodovia Anhanguera, KM 119 – Trevo de Nova Odessa

Dia 14 de abril (domingo), às 20h (abertura da casa às 18h)

Bilheteria oficial:

Quiosque Expo América – Tivoli SHOPPING – ENDEREÇO: RUA DO ÓSMIO, 699 – VILA MOLLON IV, SANTA BÁRBARA D’OESTE – SP

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

TERÇA A SEXTA das 10h às 18h

SÁBADO das 10h às 22h

DOMINGO das 10h às 20h

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Abertura das vendas on-line e física no dia 01 de Março ao meio dia.

Através: www.eventim.com.br

SAC : https://help.eventim.com.br/hc/pt-br/requests/new

Visite: www.robertocarlos.com

Classificação: menores de 16 anos, acompanhado dos pais ou responsável legal

O local possui estacionamento

VALOR DOS INGRESSOS POR ÁREAS:

SETOR AZUL

INTEIRA R$ 800,00

MEIA R$ 400,00

SETOR AMARELO

INTEIRA R$ 700,00

MEIA R$ 350,00

SETOR BRANCO

INTEIRA R$ 260,00

MEIA R$ 130,00



ÁREA PCD CADEIRANTE

ÁREA PCD R$ 130,00

VENDAS ON-LINE E FÍSICA:

Abertura das vendas on-line e física no dia 01 de Março ao meio dia.

Pagamento: No site 10x no cartão com juros e pix. Bilheteria física aceita Cartão de crédito, débito e dinheiro.





