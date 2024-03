A Raízen, licenciada da marca Shell, promove neste final de semana a segunda etapa regional da 13ª edição do Rodeio de Caminhões, programa referência nacional de reconhecimento em segurança rodoviária no País. Nesta etapa, o Rodeio de Caminhões desembarca em Canoas (RS) nos dias 1º e 2 de março e selecionará os melhores motoristas com base em suas performances em provas teóricas e práticas.

As primeiras são focadas em conhecimentos gerais sobre leis de trânsito e normas de segurança rodoviária aplicadas pela Raízen, enquanto as provas práticas contemplam quatro testes de precisão de manobras, em um tempo máximo de 15 minutos. São eles: curva com cones, estacionamento paralelo ao meio-fio em 90 graus, condução em linha reta de ré com pinos e chegada na linha de parada.

“O Rodeio de Caminhões reconhece aqueles que são responsáveis diretamente por nossos resultados operacionais e na prevenção diária de acidentes, os motoristas. Muito além de uma competição, nosso objetivo é celebrar as boas práticas nas estradas e um serviço fundamental na sociedade e para o desenvolvimento do País”, adianta o diretor de Operações e Logística da Raízen, Leandro Silva.

A 13ª edição do Rodeio de Caminhões começou nos últimos dias 23 e 24 de fevereiro em Cuiabá (MT). O vencedor de cada etapa regional levará para casa uma Smart TV de 55 polegadas, o segundo colocado terá como prêmio um notebook e o terceiro ficará com um smartphone.

Garantem vaga na grande final os 50 motoristas com as melhores notas nas fases classificatórias. Os finalistas poderão levar suas famílias para a final, realizada em um resort. O grande vencedor do Rodeio de Caminhões ganha um carro zero quilômetro, o vice ganha uma moto de 250 cilindradas, enquanto o terceiro colocado fica com uma TV e um home theater. A 13ª edição do Rodeio de Caminhões terá o patrocínio da Mercedes-Benz e Carraro.

A próxima etapa do Rodeio ocorrerá em Limeira (SP)* nos dias 15 e 16 de março.