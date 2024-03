Conhecida mundialmente pela atuação no mercado fotográfico, a Kodak está de volta ao Brasil por meio da linha Kodak Mini Shot Retro, que faz parte da categoria Kodak Photo Printers. Os produtos são dois em um: câmeras instantâneas e impressoras de fotos bluetooth e as novidades estão sendo trazidas pela Brazil Electronics, importadora especialista em marcas tradicionais. A companhia espera atingir um patamar de vendas de 10 mil unidades mensais no país até o final do ano e conta com a parceria exclusiva das Fast Shop no segmento de varejo eletroeletrônico para comercialização dos produtos, garantindo uma experiência diferenciada para os consumidores.

Segundo levantamento do instituto de pesquisa Dataintelo, o segmento fotográfico vem registrando um aumento das vendas de câmeras tradicionais e instantânea, com a possibilidade de alcançar US$ 3 bilhões até 2030. O dado mostra um movimento de mercado que contribui para explicar o sucesso das câmeras da Kodak que já acontece em outros países. Somente nos Estados Unidos, pela Amazon, foram vendidas mais de cinco milhões de unidades desta linha de produtos da marca em 2023.

De acordo com Fernando Perfeito, Diretor de Marketing e Vendas da Brazil Electronics, as câmeras estão ganhando espaço no mercado por reunirem nostalgia e modernidade. “Assim como já ganharam destaque no mercado internacional, estas câmeras devem conquistar o coração dos brasileiros. A Kodak é uma marca querida que está presente na vida da maioria das pessoas por meio de álbuns fotográficos. Além disso, hoje acontece uma onda retrô, que pode ser vista tanto na cultura, como por exemplo, no retorno de filmes como Top Gun, quanto na indústria, por meio do design de produtos como cafeteiras e frigobares. Esse cenário tende a impulsionar o lançamento das câmeras. As novas gerações nativas digitais, tão aficionadas por selfies e fotos, reconhecem na foto impressa uma novidade. Isso alinhado ao fato do produto ser digital e multifuncional, chamam a atenção”, explica.

Segundo Anderson Kanno, Diretor Estatutário da Fast Shop, uma das missões presentes no DNA da rede é encantar e oferecer experiências únicas aos consumidores. Não apenas no atendimento e na experimentação de produtos, mas na escolha do portfólio que a companhia trabalha.

“Entendemos que as pessoas não escolhem um produto levando em consideração apenas o seu valor funcional. A representatividade e a história por trás das marcas também são fatores decisivos. Por isso o retorno da Kodak ao mercado nacional, com exclusividade na Fast Shop, vem inteiramente ao encontro do nosso propósito. A Kodak conversa com diversas faixas etárias, que enxergam na fotografia uma maneira de eternizar momentos especiais”, comenta o executivo.

Câmeras dois em um

A linha contempla dois modelos: a Mini Shot Retro 2, uma câmera instantânea 10 MP, com foto printer bluetooth com tecnologia 4PASS e formato retangular 3X2 polegadas, e a Mini Shot Retro 3, uma câmera instantânea 10 MP, com foto printer bluetooth com tecnologia 4PASS, com forma quadrada 3X3 pol. Ambas as máquinas já vêm com mais de 60 fotos e funcionam como impressoras sem fio portáteis e câmeras digitais com bateria de lítio recarregável. É possível tirar fotos tanto pelas câmeras e imprimir, como fazer a impressão de imagens do celular, o que funciona tanto para Android como para iOS.

Os produtos também já vêm com flash automático, espelho selfie e autofoco, e é possível aplicar filtros diretamente na câmera (Normal, Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, Monochrome, Sketch e Sephia). Também é possível colocar bordas, desenhos, entre outros.

O maior diferencial das câmeras é a praticidade, qualidade das imagens e custo de suprimentos, já que o preço de cada foto impressa é 50% menor que de outras câmeras instantâneas do mercado. O valor é de cerca de R$ 3 cada foto. Além disso, as imagens são mais vívidas e de alto contraste, pois são impressas na tecnologia proprietária dye sublimation 4 PASS. Esta tecnologia é a mesa utilizada em provas de cor na indústria gráfica e na impressão de exames médicos de imagem. As fotos também têm maior durabilidade, possuindo laminação plástica resistente à água e ao toque dos dedos. “Certamente as fotos podem chegar aos seus netos com qualidade, tal como as outras fotos da Kodak de seus pais e avós chegaram a você”, afirma o Diretor de Marketing e Vendas da Brazil Electronics.

Sustentabilidade

Além das câmeras serem tecnológicas, também possuem suprimentos produzidos com plásticos de pós-consumo reciclados. Ou seja, desta forma além de mitigarem o uso de plástico virgem, podem ser descartados em qualquer ponto de coleta de plásticos. Os produtos também são registrados pela ANATEL, contam com manual e certificado de garantia em português e têm um ano de garantia.

A comercialização das câmeras já começou em 33 lojas da Fast Shop e consumidores podem contar com o auxílio dos vendedores para conhecerem os produtos e entenderem todos os benefícios que possuem. Os preços de lançamento são: Mini Shot Retro 2 (a partir de R$ 1.599,00) e Mini Shot Retro 3 (a partir de R$ 1.699,00). Os suprimentos custam R$ 109,90 cada caixa (para 30 fotos).

“Em outras marcas é preciso comprar tudo separadamente e isso na soma final fica mais caro e menos prático. Considerando que estes produtos da Kodak são ao mesmo tempo câmeras instantâneas digitais e impressoras de fotos bluetooth, já vindo com 60 fotos e bateria de lítio, temos uma melhor qualidade e benefício. Acreditamos ser uma oferta bem competitiva”, finaliza Perfeito.

Para mais informações acesse o site.