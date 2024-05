Rodolfo, ex-vocalista dos Raimundos, denunciou abusos psicológicos

sofridos em igreja Bola de Neve.

Fiéis denunciam desvio de dinheiro no ministério de Balneário Camboriú (SC). Alexandra, esposa do Rodolfo, soltou há pouco numa rede social: “Há 13 anos me desvinculei desse sistema podre (Bola de Neve) de manipulação e controle de pessoas. Que nada tem a ver com o reino de Deus. Vergonha! É o que eu sinto, além de muito arrependimento”.

O pré candidato do Bolsonarismo em Balneário Camboriú, PL, é o pastor da Bola de Neve da cidade, Peeter Lee Grando. A prefeitura repassa mais de R$ 1 milhão pra igreja manter uma casa de apoio a mulheres. O MP entrou com investigação sobre isso, há mais denúncias contra igreja.

