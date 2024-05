Para proteger a família de possíveis brigas judiciais após sua morte, o bilionário Silvio Santos

não perdeu tempo e distribuiu R$ 100 Milhões para cada uma de suas filhas. Pelo menos 3 delas trabalham no SBT, maior grupo da família.

Silvio Santos, o lendário apresentador de televisão e empresário brasileiro, decidiu adiantar a partilha de sua fortuna estimada em R$1,6 bilhão, conforme a revista Forbes.

Com 93 anos de idade, Silvio Santos tem seis filhas e, para evitar disputas familiares após sua morte, tomou a iniciativa de definir em seu testamento que cada uma receberá R$ 100 milhões em dinheiro. Além disso, também receberão imóveis, empresas e aplicações de capital.

A esposa do apresentador, Iris Abravanel, terá direito a 50% de tudo o que for distribuído. Embora a fortuna tenha sido alocada para as filhas, a distribuição só ocorrerá após a morte do empresário, garantindo a tranquilidade da família durante seu tempo de vida.

