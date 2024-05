Hélio Silva com Pacheco e Tarcísio em SP

O presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Hélio Silva (Cidadania), participou

de um evento realizado pela Associação Paulista de Municípios (APM) em homenagem ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O encontro aconteceu no WTC Events Center, em São Paulo, na noite de segunda-feira (20), e reuniu prefeitos e representantes de mais de 500 municípios paulistas.

Também estavam presentes os vereadores Joel Cardoso (PSD), Pereirinha (Cidadania), Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania), Silvio Coltro (PRTB) e Tião Correa (PSDB), além do prefeito Luiz Dalben (PSD) e do deputado estadual Dirceu Dalben.

Na ocasião, o presidente Hélio Silva pôde se encontrar também com diversas autoridades, como o governador Tarcísio de Freitas e com o Secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab. O jantar também contou com a presença de lideranças partidárias, deputados federais e estaduais, representantes dos governos Federal e Estadual.

Segundo a APM, o evento foi uma forma de homenagear Rodrigo Pacheco “por sua luta em defesa da pauta municipalista e por seu trabalho garantindo o acordo político que resultou na manutenção da desoneração da folha de pagamento dos municípios brasileiros com menos de 156 mil habitantes”.

