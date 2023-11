 Rodovias do DER têm operação especial entre os dias 15 e 20 de novembro

Tráfego deve se intensificar a partir da tarde desta terça (14); iniciativa conta com reforço das equipes e recursos para garantir melhores condições de fluidez do trânsito

O Departamento de Estrada de Rodagem (DER), ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), estima que 1,2 milhão de veículos devem circular pelas rodovias estaduais – sob gestão do departamento – em direção ao interior e, principalmente, no sentido do litoral paulista, durante os feriados da Proclamação da República (15) e o fim de semana prolongado pelo feriado da Consciência Negra (20). Com o objetivo de minimizar os impactos do aumento do fluxo de carros, as viaturas estarão posicionadas em pontos estratégicos para orientação e prestação de serviços de apoio aos motoristas e usuários.

A medida contará com 420 agentes de trânsito e o suporte da frota de 355 veículos, entre caminhonetes de inspeção, vans, motocicletas, guinchos leves e pesados. Além disso, serão utilizados 136 contadores veiculares para estudos do tráfego.

As informações sobre as condições das rodovias serão divulgadas em tempo real nos painéis de mensagens variáveis (PMVs) e nas redes sociais do departamento. O monitoramento também será reforçado com o apoio das câmeras de circuito fechado de TV, que permitem agilizar as ações operacionais de atendimento às ocorrências. Outra estratégia será a utilização de drones para a captação das imagens aéreas e avaliação de cenários, o que permite às equipes de campo um melhor tempo de resposta e tomada de decisões mais eficientes.

Bases móveis com antenas via satélite estarão posicionadas em locais sem alcance de sinal de internet, para facilitar a comunicação, manter atualizadas as informações dos aplicativos de deslocamento utilizados nos veículos e auxiliar nos atendimentos. A operação rodoviária contará, ainda, com o caminhão ‘papacone’, especializado em modelar rapidamente vias alternativas com o uso de cones.

Para garantir uma viagem mais tranquila, o DER orienta que os motoristas evitem horários de maior movimentação. Em caso de emergências, os usuários podem entrar em contato direto com o DER por meio do telefone 0800 055 5510.

Expectativa de tráfego:

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), sul: 297.795

Rodovia Dr. Manuel Hyppolito Rego (SP-055), norte: 174.170

Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098): 93.851

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123): 78.062

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125): 48.379

Rodovia Raposo Tavares (SP-270): 524.518

Total de veículos: 1.216.775

Melhores horários para viajar

Quarta-feira (15) – 0h às 07h/ 19h às 0h;

Quinta-feira (16) – 0h às 08h / 18h às 0h;

Sexta-feira (17) – 0h às 12h / 22h às 0h;

Sábado (18) – 0h às 08h / 18h às 0h;

Domingo (19) – 0h às 9h / 21h às 0h;

Segunda (20) – 0h às 9h/ 21h às 0h.

