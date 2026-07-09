Vereador Juninho Dias pede esclarecimentos e solução após recorrentes rompimentos de adutora na Avenida Afonso Pansan

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento solicitando informações ao Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana (DAE) sobre os recorrentes rompimentos de adutora registrados na Avenida Afonso Pansan, em Americana.

A iniciativa ocorre após a ocorrência de três vazamentos em menos de duas semanas, em pontos próximos da mesma avenida, situação que tem gerado preocupação entre moradores, comerciantes e motoristas, além de riscos de intermitência no abastecimento de água na região.

No documento, o vereador questiona as causas técnicas identificadas para os rompimentos, se os episódios possuem relação entre si, a idade e o material da tubulação instalada no local, bem como o histórico de vazamentos e intervenções já realizadas na via.

Juninho Dias também solicita informações sobre a existência de estudos, vistorias e planejamento para substituição, reforço, modernização ou remanejamento da rede, além das medidas preventivas que serão adotadas para evitar novos problemas.

“Três rompimentos em um intervalo tão curto não podem ser tratados como situações isoladas. Precisamos entender o que está acontecendo com essa rede, saber se os reparos realizados são suficientes e cobrar uma solução definitiva para evitar novos transtornos à população”, afirmou o vereador.

O requerimento será votado em Sessão Ordinária e, após aprovação, encaminhado ao DAE.