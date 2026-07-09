O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências sobre ações de prevenção, fiscalização, monitoramento e combate à febre maculosa em Americana, especialmente na região do Vale das Nogueiras.

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No documento, o parlamentar destaca que a população dos bairros próximos demonstrou preocupação diante das recentes notícias envolvendo casos da doença e ressalta a importância de medidas preventivas para proteger a saúde pública. A febre maculosa é uma doença infecciosa grave, transmitida principalmente pela picada do carrapato-estrela infectado, que exige diagnóstico e tratamento precoces para aumentar as chances de recuperação.

Dr. Rovina busca esclarecer quais ações vêm sendo desenvolvidas pela Administração Municipal para monitorar áreas de risco, fiscalizar a presença de carrapatos e animais hospedeiros, como capivaras, além das medidas adotadas para orientar a população sobre formas de prevenção e identificação dos sintomas da doença.

O vereador também solicita informações sobre as campanhas educativas realizadas pelo município, a instalação de placas de alerta em locais considerados de risco, o manejo e a manutenção de áreas públicas, a atuação integrada entre as secretarias municipais e o treinamento dos profissionais da rede de saúde para o diagnóstico precoce da doença.

Outro ponto abordado no requerimento é o levantamento do número de casos suspeitos, confirmados e de óbitos registrados em Americana nos últimos cinco anos, além das estratégias adotadas para intensificar as ações de vigilância epidemiológica e prevenção nas regiões com maior incidência de carrapatos.

Fala Rovina

“A prevenção é a principal ferramenta para reduzir os riscos da febre maculosa. Nosso objetivo é acompanhar as ações desenvolvidas pelo município, garantir transparência nas informações e contribuir para que a população esteja orientada e protegida, especialmente nas áreas com maior potencial de transmissão da doença”, destaca.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante sessão ordinária de terça-feira (14). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Renan busca fortalecer videomonitoramento na Praça Comendador Müller

Garantir que a Praça Comendador Müller continue sendo um espaço seguro para famílias, trabalhadores, comerciantes e frequentadores é o objetivo do Requerimento nº 717/2026, apresentado pelo vereador Renan de Angelo na Câmara Municipal de Americana.

A iniciativa foi motivada por diversas manifestações encaminhadas ao gabinete do parlamentar, relatando aumento da sensação de insegurança na região central, especialmente em relação a atos de vandalismo, uso de entorpecentes, danos ao patrimônio público e ocorrências registradas nas proximidades dos banheiros públicos da praça.

Reconhecida como um dos principais cartões-postais de Americana, a Praça Comendador Müller possui grande valor histórico, cultural e social. Além de ser um importante ponto de encontro da população, concentra comércio, eventos, serviços e intensa circulação de pessoas ao longo do dia.

“O espaço público precisa ser acolhedor e seguro para todos. Nosso objetivo é compreender como o sistema de monitoramento funciona hoje e identificar oportunidades para fortalecer a prevenção e preservar esse patrimônio tão importante para Americana”, afirma Renan.

Por meio do requerimento, o vereador solicita informações técnicas sobre toda a estrutura de videomonitoramento instalada na praça, incluindo a quantidade de câmeras em funcionamento, os locais cobertos pelo sistema, a existência de possíveis pontos cegos e a integração das imagens com a Central de Videomonitoramento da Guarda Municipal de Americana (GAMA).

Outro ponto abordado é a eficiência operacional do sistema. O parlamentar busca compreender como ocorre o acompanhamento das imagens em tempo real, quais protocolos são adotados diante de situações suspeitas e de que forma a tecnologia tem auxiliado no atendimento das ocorrências registradas no local.

O documento também solicita dados estatísticos referentes aos últimos doze meses, incluindo o número de ocorrências atendidas pela Guarda Municipal, os principais tipos de infrações registradas e quantos atendimentos tiveram origem no próprio sistema de videomonitoramento.

Além da tecnologia, Renan busca informações sobre o patrulhamento preventivo realizado na praça, a frequência das rondas da Guarda Municipal e as medidas adotadas para garantir a adequada utilização dos banheiros públicos e a preservação do patrimônio.

Um dos destaques do requerimento é a proposta de avaliar a possibilidade de ampliar a colaboração entre o poder público e os permissionários dos quiosques instalados na praça. A ideia é estudar a viabilidade técnica e jurídica para que câmeras particulares possam, futuramente, ser integradas ao sistema municipal de monitoramento, ampliando a cobertura das imagens sem gerar novos custos significativos ao município.

“A tecnologia é uma importante aliada da segurança pública. Quando utilizada de forma integrada, pode contribuir para ações preventivas, proteger o patrimônio público e oferecer mais tranquilidade para quem trabalha, passeia ou frequenta o centro da cidade.”

O vereador também questiona se existem projetos de modernização do sistema, incluindo a instalação de novas câmeras, totens de segurança ou outros equipamentos inteligentes capazes de ampliar a proteção na região central.

Segundo Renan, investir em prevenção é um caminho eficiente para fortalecer a segurança urbana, valorizar os espaços públicos e estimular que cada vez mais famílias utilizem a Praça Comendador Müller com tranquilidade.