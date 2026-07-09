Marina Cipriano, de Americana, brilha no Infantil Celebrity Universe. Ela ainda tem chances de disputar o miss universo mirim. E está em boa posição para avançar. As votações para o internacional colocavam Marina na 5a posição entre 30 candidatos dias antes do evento.

A mãe ressalta que Marina, de apenas 8 anos, está fazendo a campanha do cobertor solidária e que os cobertores serão destinados para o fundo de solidariedade. “Esse é o verdadeiro papel da Miss e princesa ajudar ao próximo”, disse.

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Declaração de Marina Cipriano

Um sonho que se tornou realidade! ✨ No último domingo, vivemos um dos momentos mais emocionantes da nossa caminhada: a coroação da Marina Alves Cipriano como 2ª PRINCESA BRASIL INFANTIL CELEBRITY UNIVERSE 2026.

Representar a cidade de Americana foi uma honra imensa. Essa conquista vai muito além de uma faixa e de uma coroa. Ser Miss é inspirar, servir, praticar a empatia, a solidariedade e levar amor por onde passar.

Toda honra e glória sejam dadas a Deus, que guiou cada passo dessa jornada.

Nossa gratidão a todos que fizeram parte desse sonho: familiares, amigos, patrocinadores, parceiros e a todos que torceram, votaram e acreditaram na Marina.

Um agradecimento especial ao querido @donattodosanjos, por todo o preparo e dedicação; ao talentoso @marlonpalazzo, pela maquiagem e cabelo impecáveis; à querida @ateliecintiareis, pelo vestido maravilhoso; à querida coordenadora estadual @waleskadonati, do @misssaopauloteeninfantil, que acreditou no potencial da Marina e proporcionou a oportunidade de participar do concurso que a levou até essa grande conquista; e ao @leandroanthony, idealizador do @festivalbrasilinfantil, por transformar sonhos em realidade e nos proporcionar uma experiência inesquecível.

Obrigada, Americana, por todo o carinho! Seguimos com o coração cheio de gratidão e com o compromisso de continuar fazendo a diferença através do amor, da fé e dos projetos sociais.

💜👑 Ser Miss é ter um propósito. E essa é apenas a nossa primeira página de uma linda história.