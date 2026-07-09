Creche Tupã em Americana ganha novo reservatório de água

A Creche Tupã, localizada no bairro Vale das Nogueiras, em Americana, ganhou, nesta segunda-feira (6), um novo reservatório de água com aproximadamente 14 metros de altura e capacidade de armazenamento de 40 mil litros. A substituição da caixa d’água antiga pelo novo equipamento foi iniciada por volta das 7h, no primeiro dia de recesso escolar.

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A nova caixa d’água foi instalada com a utilização de um guindaste e de um caminhão munck, com interdição de trânsito para a segurança da operação. O abastecimento será restabelecido integralmente esta semana, com a realização de testes até a conclusão final do serviço.

Substituição

“A substituição integra o cronograma de manutenções estabelecido pela Secretaria de Educação para as escolas da rede municipal. Durante o recesso escolar, a gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi intensifica ações como roçagem, dedetização, pinturas, reparos e outros serviços necessários para o bom desenvolvimento do trabalho pedagógico”, declarou o secretário da pasta, Vinicius Ghizini.

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