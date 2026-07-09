Adelaide e Unidos Boa Vista na final Hipermaster 50+ do amador de Hortolândia

Rodadas dos torneios organizados pela Prefeitura, inclusive a grande decisão, voltam a ser disputadas no final de semana do dia 18 de julho

Adelaide e Unidos Boa Vista decidem a categoria Hipermaster 50+ do futebol amador de Hortolândia. A decisão do torneio organizado pela Prefeitura acontece no sábado (18/07), às 15h, no Campo do Rosolém. Também nesta data acontecem outras 20 partidas válida pela sétima rodada das primeira e segunda divisões do futebol amador.

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1ª divisão

No grupo A, Moleque Travesso, Santa Clara, Internacional e São José são os quatro primeiros colocados. Já no grupo B, São Miguel, Inter Remanso, Geração 2000 e Vila Real são as equipes melhores colocadas. Nesta primeira fase, são 20 equipes divididas em dois grupos com 10 equipes em cada grupo. Times do grupo A enfrentam as equipes do grupo B, em turno único, nesta primeira fase.

2ª divisão

Estrela Vermelha, Flamenguinho, Esquadrão City e Vila São Pedro são os melhores do grupo A da divisão de acesso. No grupo B,Argentinos Juniors, Só Maloka,Nova Europa e Perón são as quatro primeiras colocadas. A segunda divisão também conta com 20 equipes, divididas em dois grupos com 10 times em cada grupo. A fórmula de disputa é a mesma da primeira divisão.

Futebol amador

Hortolândia tem aproximadamente 200 equipes de futebol amador em todas as regiões da cidade. São diversas categorias com cerca de 4 mil pessoas envolvidas entre comissões técnicas e jogadores.

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