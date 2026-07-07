CPFL Paulista alerta para riscos com pipas nas férias escolares

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A CPFL Paulista registrou aumento de 6,5% nas ocorrências de interrupções de energia causadas por pipas entre janeiro e maio de 2026. Passou de 1746 para 1859 casos na área de concessão. Em Americana, os casos subiram de 18 para 24, aumento de 33%. Já em municípios próximos, os registros também cresceram: em Sumaré, de 61 para 81; em Hortolândia, de 62 para 101; em Monte Mor, de 32 para 45. Santa Bárbara d’Oeste manteve estabilidade, com 14 casos nos dois anos.

Segundo Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia, soltar pipas é uma brincadeira saudável, mas quando feita perto da rede elétrica ou com o uso de cerol, torna-se um risco grave. “Nosso objetivo é conscientizar a população para que a diversão não se transforme em acidente ou em falta de energia para milhares de pessoas”, afirma.

Risco elétrico e proibição legal

O contato de pipas com a rede elétrica, especialmente quando a linha é revestida com cerol ou linha chilena, pode provocar curtos-circuitos, desligamentos em larga escala e risco à segurança de quem estiver nas proximidades. A Lei Estadual nº 10.860/2001 proíbe, em São Paulo, a fabricação, comercialização e uso dessas linhas. Infratores estão sujeitos a multa e, em caso de acidentes, podem responder criminalmente.

Guardião da Vida nas férias de julho

Com o início das férias escolares, a CPFL Paulista reforça as ações do programa Guardião da Vida, que leva educação em segurança elétrica para escolas e comunidades. As principais orientações da empresa para uma brincadeira segura são:

· Nunca soltar pipas perto de postes, fios elétricos ou subestações.

· Não usar linha com cerol ou chilena — além de ilegal, coloca vidas em risco.

· Se a pipa cair na rede elétrica, não tentar retirar. Chame a CPFL.

· Preferir locais abertos e afastados da rede elétrica para brincar.

Para comunicar ocorrências e emergências, a CPFL Paulista disponibiliza o telefone 0800 010 1010 e o aplicativo da empresa. Para mais orientações e dicas de segurança, acesse: https://guardiaodavida.com.br/.

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