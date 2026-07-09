O ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, foi eleito presidente da Federação União Progressista no Estado de São Paulo. A definição foi anunciada durante reunião da legenda, quando foi confirmada a composição da presidência com Maurício Neves como copresidente.

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A informação foi lida a partir da publicação oficial da federação. Ao ouvir a confirmação de seu nome na presidência estadual, Milton Leite afirmou que a decisão já constava no site oficial da União Progressista. O anúncio foi recebido com aplausos e manifestações de apoio dos presentes.

A nova composição marca o início de uma gestão compartilhada, reunindo duas lideranças com atuação destacada na política paulista para coordenar os trabalhos da federação, fortalecer a estrutura partidária e conduzir a estratégia da legenda nas eleições deste ano.

Milton Leite na região

O time do novo ‘capo’ da Federação tem na região o nome do articulador político Willian Tião, de Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi o pensador da campanha do grupo para prefeito em Americana em 2024 que teve como candidato o engenheiro Pascote- 3o colocado no pleito.