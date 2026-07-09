O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu nesta terça-feira (7) a etapa estrutural da reforma do filtro 4 da ETA 2, dando continuidade ao cronograma de modernização das estruturas filtrantes das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2 do município.

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Nesta fase, foram executados serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, reparos hidráulicos, tratamento de pontos de desgaste e pintura da unidade. Com a conclusão desses trabalhos, a próxima etapa da obra terá início nesta quarta-feira (8), com a colocação dos novos elementos filtrantes, compostos por pedras e areias de diferentes granulometrias, responsáveis pelo processo de retenção de partículas durante o tratamento da água.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou que o cronograma segue avançando conforme o planejamento estabelecido pela autarquia. “Concluímos mais uma importante etapa da reforma do filtro 4, dentro do prazo previsto. Agora iniciaremos a recomposição do sistema filtrante, que antecede os procedimentos de lavagem e preparação da unidade para o retorno à operação. É um trabalho que vem sendo executado de forma contínua e planejada, fortalecendo a eficiência e a confiabilidade das nossas estruturas de tratamento”, destacou.

De acordo com o diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, a colocação dos elementos filtrantes exige critérios técnicos rigorosos para garantir o desempenho adequado da unidade. “Após a conclusão dos reparos estruturais e hidráulicos, iniciamos uma das fases mais importantes da reforma, que é a recomposição das camadas filtrantes. Todo o material é instalado seguindo especificações técnicas que asseguram a eficiência do processo de filtração quando o filtro retornar à operação”, explicou.

O filtro 4 entrou em reforma após a conclusão dos trabalhos nos filtros 1, 2 e 3 da ETA 2, que já retornaram à operação. As intervenções são executadas de forma planejada, com uma unidade por vez, garantindo a manutenção da capacidade operacional do sistema durante a execução das melhorias.

DAE e seus filtros

Ao todo, dez filtros das ETAs 1 e 2 passarão por reforma completa. As melhorias fazem parte do programa DAE em Ação pela Água, dentro da operação ETA Eficiente, voltada à modernização da infraestrutura de tratamento e ao aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento de Americana.