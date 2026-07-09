Morreu esta quarta-feira a cantora Bonnie Tyler aos 75 anos. Ela estava em Portugal. Conhecida pelo hit “Total Eclipse of the Heart”, a cantora foi internada em maio, quando passou por uma cirurgia de emergência e foi colocada em coma induzido.

A notícia foi confirmada por sua família nesta quinta-feira (9).

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Ícone do pop e rock nos anos 80, Bonnie deixa um legado musical marcado por sua inconfundível voz rouca e clássicos como “Total Eclipse of the Heart”, “Holding Out for a Hero” e “It’s a Heartache”.

Repercussão da morte de Bonnie Tyler

Carol Vorderman, apresentadora “Fiquei muito triste ao saber, nesta manhã, da notícia de que Bonnie Tyler faleceu. Como galesa, é difícil descrever a dimensão da lenda que ela e sua música se tornaram, especialmente para a minha geração, que teve de lutar por praticamente tudo em termos de direitos das mulheres.

Bonnie representava isso: ela era aquela roqueira superdescolada, de cabelo selvagem e que não pedia desculpas por ser quem era. Encontrei a Bonnie várias vezes e ela era sempre muito autêntica, sorridente, curiosa e alegre. Ela era muito amada.

O País de Gales sentirá profundamente a sua falta, Bonnie Tyler.” Tina Arena, cantora.

“Fico arrepiado ao ler isto. Tive a sorte de cruzar o caminho dela há alguns anos. Nós dois nos apresentamos juntos na comemoração do aniversário de 50 anos de Andrew Lloyd Webber, no Royal Albert Hall. Ela era uma mulher e uma artista formidável. Descanse em paz, querida Bonnie.” Alex Skolnick, guitarrista.

“Que notícia triste! Ela era uma pessoa adorável, por dentro e por fora. Tive o prazer de trabalhar com ela há cerca de vinte anos na retrospectiva de Jim Steinman (“Over the Top”, mais tarde renomeada para “The Dream Engine”), supervisionada pelo próprio Jim e que contava com a participação de seus colaboradores de longa data Steve Rinkoff (produção) e Steve Margoshes (piano). Fizemos duas temporadas de apresentações no Joe’s Pub, em Nova York, nas quais a grande Bonnie se juntou a nós; ela arrasou no palco e era uma delícia de companhia — extremamente divertida e acessível, apesar de ser uma lenda. Vá em paz, linda Bonnie.” Rhun ap Iorwerth, Primeiro-Ministro do País de Gales.

“Estou muito triste em saber da morte de Bonnie Tyler. O País de Gales perdeu um de seus maiores ícones, que trouxe alegria para tantas pessoas através de sua música. Estendo minha mais profunda solidariedade à sua família, seus amigos e seus fãs.” Jo Stevens, Secretária de Estado do País de Gales “Muito triste saber da morte de Bonnie Tyler, ícone da música galesa, vencedora do Grammy e Brit Awards, e a voz da minha adolescência.” Thomas Anders, produtor e compositor.

“Descanse em paz, minha querida. Guardarei para sempre e com muito carinho a lembrança dos nossos momentos musicais e de todos os nossos encontros. Obrigado pelas memórias maravilhosas. Você jamais será esquecida.”

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