Neste mês em que Sumaré celebra seus 158 anos de emancipação político-administrativa (26 de julho), a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, inicia uma ação do Programa Municipal de Formalização do Trabalho e Inclusão Produtiva, levando a Unidade Móvel do Sebrae-SP às principais regiões administrativas da cidade.

A iniciativa, segundo a pasta, tem o objetivo de descentralizar os serviços públicos, aproximar o atendimento da população e incentivar o empreendedorismo, a formalização de trabalhadores e o fortalecimento dos pequenos negócios, contribuindo para a geração de emprego, renda e o desenvolvimento econômico do município.

A Unidade Móvel do Sebrae funcionará gratuitamente, sempre das 9h às 16h, oferecendo orientações para abertura e regularização de empresas, formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs), consultorias de gestão, planejamento empresarial, acesso a capacitações e demais serviços voltados ao fortalecimento dos negócios.

O atendimento será realizado em diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso dos empreendedores aos serviços especializados:

• 13 e 14 de julho – Região Maria Antônia, em frente ao Pronto Atendimento (PA), próximo ao Supermercado GoodBom;

• 15 de julho – Região Nova Veneza, na Praça da Pista de Skate;

• 16 de julho – Região Picerno, na via central, em frente ao Campo de Futebol;

• 17 de julho – Região Central, em frente à Praça das Bandeiras.

A ação é resultado da parceria entre a Prefeitura de Sumaré e o escritório regional do Sebrae-SP, que definiu como prioridade levar orientação empresarial diretamente aos bairros, ampliando o acesso da população aos serviços e incentivando novos empreendedores a ingressarem na economia formal.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a iniciativa representa a forma como a administração municipal escolheu comemorar os 158 anos da cidade: investindo nas pessoas e criando oportunidades. “Neste mês tão importante para Sumaré, o maior presente é oferecer oportunidades para quem deseja empreender, crescer e conquistar sua independência financeira. Estamos aproximando os serviços públicos da população, fortalecendo os pequenos negócios e criando um ambiente cada vez mais favorável para a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico. É assim que construímos uma cidade mais próspera e com oportunidades para todos.”

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou que a descentralização dos serviços fortalece uma gestão mais próxima da população. “Nosso compromisso é fazer com que as políticas públicas cheguem onde as pessoas estão. Levar o Sebrae Móvel para todas as regiões administrativas demonstra a preocupação da Prefeitura em facilitar o acesso dos empreendedores aos serviços de orientação e formalização, fortalecendo a economia local e valorizando quem deseja investir, trabalhar e gerar renda em Sumaré.”

Já o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, enfatizou que a ação marca o início de um programa permanente voltado à inclusão produtiva. “Estamos iniciando um importante programa de incentivo à formalização do trabalho e ao empreendedorismo. A presença do Sebrae Móvel nas regiões administrativas representa uma nova forma de atendimento, mais próxima dos cidadãos, levando orientação técnica, conhecimento e oportunidades para quem deseja abrir um negócio, regularizar sua atividade ou ampliar sua empresa. Essa parceria fortalece o ambiente de negócios e amplia as possibilidades de desenvolvimento econômico em todas as regiões de Sumaré.”

O Programa Municipal de Formalização do Trabalho e Inclusão Produtiva integra a estratégia da Prefeitura de Sumaré para estimular o empreendedorismo, reduzir a informalidade, fortalecer os pequenos negócios e ampliar as oportunidades de geração de renda, consolidando políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável do município.

SERVIÇO

Sebrae Móvel – Programa Municipal de Formalização do Trabalho e Inclusão Produtiva

13 e 14 de julho

Região Maria Antônia

Em frente ao Pronto Atendimento (PA), próximo ao Supermercado GoodBom

15 de julho

Região Nova Veneza

Praça da Pista de Skate

16 de julho

Região Picerno

Via Central, em frente ao Campo de Futebol

17 de julho

Região Central

Em frente à Praça das Bandeiras

Horário de atendimento: das 9h às 16h.