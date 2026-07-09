Vereador esteve em vias do bairro e constatou necessidade de melhorias no pavimento asfáltico em Americana

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) protocolou diversas indicações solicitando o recapeamento asfáltico de ruas do Parque Novo Mundo, em Americana. A solicitação foi feita após visita ao bairro, onde o parlamentar constatou as condições do pavimento e ouviu as reivindicações dos moradores.

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No documento, o vereador solicita que sejam contempladas as ruas Lindóia, Barretos, Pirassununga, Itapetininga, Quintana, Analândia e Adamantina, que apresentam desgaste no asfalto e necessitam de intervenções para garantir melhores condições de tráfego.

Segundo Fernando, a deterioração das vias compromete a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de causar transtornos no dia a dia da população.

Situação e fala de Fernando da Farmácia

“Estive no Parque Novo Mundo e pude ver de perto a situação de diversas ruas que precisam, com urgência, de recapeamento. A população merece trafegar com mais segurança, conforto e dignidade. Por isso, faço um pedido à administração municipal para que o bairro seja incluído no programa de recapeamento e essas melhorias cheguem o quanto antes”, destacou o vereador.

Fernando da Farmácia afirmou que seguirá acompanhando o andamento da solicitação e cobrando providências do Poder Executivo.

“Seguimos acompanhando, ouvindo a população e cobrando as melhorias que fazem a diferença no dia a dia de quem vive aqui”, concluiu.

O pedido reforça o compromisso do parlamentar com a melhoria da infraestrutura urbana, buscando proporcionar mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores do Parque Novo Mundo.

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