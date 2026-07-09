O Parque Ecológico Municipal de Americana “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana e o Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel” funcionam normalmente durante o feriado estadual de 9 de julho e nos dias seguintes (10, 11 e 12), oferecendo opções de lazer e contato com a natureza.

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O Parque Ecológico funciona das 8h às 17h, com fechamento da bilheteria e da entrada às 16h. O espaço está localizado na Avenida Brasil, nº 2.525, no Jardim Ipiranga, e conta com estacionamento gratuito.

Os ingressos custam R$ 10 para visitantes de 12 a 59 anos e R$ 5 para crianças de 6 a 11 anos, acompanhadas por um adulto. Têm direito à gratuidade crianças de até 5 anos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, quando necessário, mediante comprovação.

O Parque Ecológico possui área de 120 mil metros quadrados e

abriga cerca de 400 animais, entre répteis, aves e mamíferos, distribuídos em mais de 103 espécies, das quais aproximadamente 80% pertencem à fauna brasileira. O local também desenvolve um importante trabalho de conservação, mantendo diversas espécies ameaçadas de extinção.

Já o Jardim Botânico, localizado na Rua Abrahim Abraham, s/nº, no Parque Residencial Nardini, funciona diariamente, das 6h às 21h, com entrada gratuita.

O espaço possui área de 90 mil metros quadrados, reúne cerca de 8.500 mudas de espécies arbóreas nativas e exóticas e abriga a nascente do Córrego do Parque, que percorre a Avenida Brasil. O local também conta com pista de caminhada e exercícios de 1.200 metros de extensão e integra o complexo do Parque Ecológico.

“Há boas opções para aproveitar o feriado em família na cidade. Um exemplo é o Parque Ecológico, que tem um papel relevante no cuidado e na preservação de diversas espécies de animais, muitas delas ameaçadas de extinção. Outra opção é o Jardim Botânico, ambiente propício à prática de atividades físicas ao ar livre e à contemplação da natureza”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

“Todos estão convidados a visitar o Parque Ecológico e o Jardim Botânico nos próximos dias. Serão boas oportunidades para espairecer a cabeça, sair um pouco da rotina e promover um contato único com a fauna e com a flora, que, de uma maneira ou de outra, afetam nossas vidas”, comentou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

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