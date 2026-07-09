Teatro barbarense recebe apresentações gratuitas da São Paulo Companhia de Dança

Teatro Municipal Manoel Lyra recebe apresentações gratuitas da São Paulo Companhia de Dança em Santa Bárbara na sexta-feira (dia 17) às 19h e sábado (18) às 20h

O Teatro Municipal Manoel Lyra recebe, neste mês, duas apresentações gratuitas da São Paulo Companhia de Dança (SPCD), uma das mais importantes companhias de dança do país. Os espetáculos serão realizados na sexta-feira (17), às 19 horas, e no sábado (18), às 20 horas, oferecendo ao público barbarense a oportunidade de prestigiar um repertório que reúne obras clássicas e contemporâneas de grande destaque.

Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência, sujeitos à disponibilidade. O Teatro Municipal Manoel Lyra fica na Rua João XXIII, 61, no Centro.

O programa reúne quatro coreografias. Entre elas está Umbó, de Leilane Teles, obra inspirada na ideia da construção da identidade a partir da inspiração e do desejo de transformação. A criação homenageia importantes artistas da cultura brasileira e propõe uma reflexão sobre ancestralidade, pertencimento e criatividade por meio da dança contemporânea.

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Também integra o repertório o Grand Pas de Deux de O Cisne Negro, versão de Mario Galizzi baseada na coreografia original de Marius Petipa para o clássico O Lago dos Cisnes. Considerado um dos trechos mais emblemáticos da história do balé, o dueto reúne técnica, dramaticidade e virtuosismo ao retratar o encontro entre o príncipe Siegfried e Odile, o Cisne Negro.

Outra obra apresentada será O Som da Chuva, criação da coreógrafa francesa Joëlle Bouvier desenvolvida especialmente para a companhia. A coreografia constrói uma jornada poética sobre amor, memória e transformação, explorando diferentes estados emocionais por meio de uma combinação de dança, música, iluminação e elementos cênicos que criam uma atmosfera sensorial e envolvente.

O repertório da apresentação em Santa Bárbara d’Oeste inclui ainda Est.ação, coreografia inédita assinada por Lili de Grammont.

Reconhecida nacional e internacionalmente, a São Paulo Companhia de Dança é referência na difusão da dança no Brasil, reunindo em seu repertório obras de grandes coreógrafos brasileiros e estrangeiros.

Serviço

São Paulo Companhia de Dança em Santa Bárbara d’Oeste

17 de julho (sexta-feira), às 19 horas

18 de julho (sábado), às 20 horas

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João XXIII, 61 – Centro)

Ingressos: Gratuitos, com retirada na bilheteria do teatro uma hora antes de cada apresentação, conforme disponibilidade.

Mais informações: (19)3464-9424 – ramal Teatro

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