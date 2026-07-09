Uma das principais atrações do Santa Bárbara Rock Fest ganhará um novo impulso em 2026. Pela primeira vez, a Tirolesa do festival contará com patrocínio da Rede de Supermercados Pague Menos, apresentadora oficial da 9ª edição do evento promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A parceria marca uma nova etapa da participação da empresa no festival, ampliando a experiência do público com uma ativação especial em uma das atrações que mais fazem sucesso entre os visitantes.

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Instalada no Complexo Usina Santa Bárbara, a Tirolesa permitirá ao público vivenciar uma descida emocionante sobre parte da estrutura do evento, proporcionando uma vista privilegiada do festival.

Com mais de 10 metros de altura e até 100 metros de extensão, a atração será montada por empresa especializada em experiências radicais para grandes eventos, atendendo os participantes de maneira gratuita e em ordem de chegada.

O Santa Bárbara Rock Fest 2026 acontecerá entre os dias 21 e 23 de agosto, com entrada gratuita, reunindo grandes nomes do rock nacional, além de dezenas de bandas selecionadas de diferentes regiões do Brasil. Além dos shows, o público poderá aproveitar atrações como roda-gigante gratuita, Vila do Rock, praça de alimentação e diversas experiências espalhadas pelo recinto.

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, destacou a importância das parcerias para fortalecer o festival.

“O Santa Bárbara Rock Fest se consolidou como um dos maiores festivais gratuitos do País porque reúne boa música, estrutura de qualidade e experiências para toda a família. Ter a Rede de Supermercados Pague Menos, mais uma vez, como apresentadora oficial do evento e agora patrocinando uma das atrações mais aguardadas do festival demonstra a confiança de grandes empresas em um evento que movimenta a economia, fomenta a cultura e projeta Santa Bárbara d’Oeste nacionalmente”, afirmou.

O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, ressaltou que a novidade amplia a experiência do público durante os três dias de evento.

“A cada edição buscamos oferecer novas experiências aos visitantes. A Tirolesa já faz parte da identidade do Santa Bárbara Rock Fest e, neste ano, ganha ainda mais destaque com uma ativação inédita da Rede de Supermercados Pague Menos, fortalecendo uma parceria importante para o crescimento do festival”, comentou.

Para o gerente de Comunicação e Marketing da Rede de Supermercados Pague Menos, Fábio Cecon, apoiar o Santa Bárbara Rock Fest reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento das comunidades onde atua.

“Para nós, da Rede de Supermercados Pague Menos, é uma satisfação atuar como apresentadora oficial do Santa Bárbara Rock Fest 2026. O apoio a iniciativas como esta reforça nosso compromisso com o desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes, promovendo o acesso à cultura, ao lazer e à convivência social”, afirmou.

“Acreditamos que o investimento em projetos culturais é uma importante ferramenta de transformação, capaz de oportunizar experiências significativas, valorizar talentos e ressignificar espaços por meio da arte e da música. Além disso, os patrocínios culturais desempenham um papel estratégico no fortalecimento da identidade local e na ampliação do acesso da população a eventos de qualidade. Ao apoiar o Rock Fest, reafirmamos nosso propósito de gerar impacto positivo nas cidades em que atuamos”, destacou Fábio.

Sobre o Santa Bárbara Rock Fest 2026

Com entrada gratuita, o Santa Bárbara Rock Fest 2026 terá como atrações principais Angra e Malvada na sexta-feira (21), Banda Malta, Supercombo, Di Ferrero e Fresno no sábado (22), além de Raimundos, CPM 22 e Detonautas no domingo (23).

O festival também contará com apresentações de 44 bandas selecionadas em processo que registrou recorde de 337 inscrições de artistas de todo o Brasil (veja a lista completa).

A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação da Rede de Supermercados Pague Menos, patrocínio da Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, e media partner da EPTV, do Liberal e da FM Gold 94.7.

Serviço

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Dias: 21, 22 e 23 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita