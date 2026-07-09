Observatório Ambiental de Hortolândia fica mais acessível a visitantes

Benfeitorias (rampa, pintura e sinalização) levam mais inclusão, segurança e autonomia para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida

O OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), um dos parques socioambientais públicos de Hortolândia, localizado no Jardim Santa Clara do Lago, está ainda mais acessível, a partir de agora. A Prefeitura implantou uma rampa de acessibilidade na Portaria 2 do parque, situada na Rua Edivaldo Diogo da Costa, nº 399, próxima ao restaurante.

O dispositivo ganhou também pintura e sinalização horizontal específica para orientar os visitantes. A pintura na cor azul e o pictograma de PcD (Pessoa com Deficiência) buscam tornar o trajeto mais seguro, visível e de fácil identificação para os visitantes, em especial PcDs, pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e pessoas com carrinho de bebê.

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O OAPE abre de segunda-feira a domingo, das 7h às 19h, e conta com duas entradas. A outra fica na Rua Bolívia, 290. O parque recebe, em média, cerca de 150 visitantes/dia, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, responsável pela realização das benfeitorias. O número de frequentadores aumenta durante os finais de semana e no período de férias escolares.

Ação

A ação realizada na Portaria 2 busca ampliar o acesso dos frequentadores ao interior do parque que conta com pista de caminhada e corrida, playground infantil, parcão, vista para a lagoa e ampla área arborizada destinada ao lazer e ao contato com a natureza. Ainda de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, responsável pela manutenção do parque, em breve a Portaria 1, a da Rua Bolívia, 290, que já possui guia rebaixada, também receberá pintura de sinalização, ampliando a identificação do acesso acessível aos visitantes.

“Investir em acessibilidade é tornar os parques mais inclusivos e acolhedores para todos. Queremos que todas as pessoas possam aproveitar os espaços públicos com conforto, segurança e autonomia”, afirma Sunne Santos, secretária adjunta de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos.

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