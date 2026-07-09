Dorama em alta- Depois de reunir leitores no lançamento realizado na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, Gisele Fortes desembarca em São Paulo para celebrar o lançamento de seu novo romance, Meninas céticas compartilham guarda-chuvas.

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O encontro acontece no próximo 5 de agosto, às 19h, na Livraria da Vila – Fradique Coutinho, e contará com sessão de autógrafos, bate-papo com o público e uma conversa sobre literatura, cultura coreana e os bastidores da criação da obra.

A noite terá como convidados especiais o modelo, influenciador e apresentador coreano Songu Park, e a escritora e mentora de escrita criativa Gabrielli Hathaway, responsável pela mediação da conversa.

Publicado pela Alta Novel, Meninas céticas compartilham guarda-chuvas transporta os leitores para Seul em uma comédia romântica New Adult que mistura amizade, romance, autoconhecimento e uma imersão na cultura sul-coreana. Ambientado em cenários icônicos da capital, como o Rio Han, o Palácio Gyeongbokgung, a Biblioteca Starfield e a Namsan Tower, o livro acompanha duas brasileiras que descobrem que explorar outro país também significa revisitar medos, sonhos e a forma como enxergam o amor.

Narrada em primeira pessoa, alternando os pontos de vista das protagonistas, a obra faz referências a doramas, K-pop e costumes sul-coreanos, criando uma experiência de leitura que dialoga diretamente com o crescente interesse dos brasileiros pela cultura da Coreia do Sul. Além do romance, a história aborda temas como amizade feminina, vulnerabilidade, amadurecimento e coragem para escrever a própria trajetória.

Com nove livros publicados desde 2021, Gisele Fortes consolidou-se como uma das autoras independentes de maior destaque no Brasil antes de ingressar no mercado editorial tradicional. Formada em Produção Editorial pela ECO/UFRJ, ela também atua como roteirista e já apresentou projetos em eventos como Rio2C e FRAPA. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão os best-sellers Da fossa à bossa e Não deu match.

Serviço do evento:

Lançamento de Meninas céticas compartilham guarda-chuvas – São Paulo

Data: 5 de agosto de 2026

Horário: 19h

Local: Livraria da Vila – Fradique Coutinho

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 915 – Vila Madalena – São Paulo (SP)

Onde encontrar o livro: Amazon e principais livrarias do Brasil

Participações especiais Dorama:

Songu Park (modelo, influenciador e apresentador)

Gabrielli Hathaway (escritora e mentora de escrita criativa – mediação)

Sobre a autora: Gisele Fortes é formada em Produção Editorial pela ECO/UFRJ e iniciou sua trajetória literária em 2021. Desde então, publicou dez livros, incluindo os best-sellers Da fossa à bossa (2022) e Não deu match (2023). Participou de programas como Que história é essa, Porchat?, Encontro com Fátima Bernardes e Altas Horas, além de marcar presença em grandes eventos do mercado editorial.

Roteirista formada, atua também no audiovisual e já apresentou projetos em eventos, como Rio2C e Frappa. Inspirada por suas vivências pessoais e apaixonada por k-dramas, romances e finais felizes, Gisele cria histórias com emoção e identificação. Carioca, mãe de gêmeas e fã de massas e vinhos, escreve para fazer rir, chorar e semear amor.