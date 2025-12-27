A corrida por alimentos ricos em proteína transformou completamente a indústria alimentícia. De snacks a pães e cereais matinais, praticamente tudo ganhou versões “proteicas”. Mas uma nova tendência já desponta: a de alimentos que unem proteína e fibra — um combo que entrega não só nutrição, mas também saciedade e bem-estar intestinal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“O mercado de novas proteínas está crescendo de forma exponencial,

e vemos uma transição muito clara: as pessoas não querem apenas mais proteína, querem alimentos completos, que combinem proteína e fibra, entregando equilíbrio nutricional e impacto positivo na saúde”, afirma Paulo Ibri, CEO da Typcal , primeira foodtech da América Latina a trabalhar com fermentação de micélios.

Essa mudança de comportamento se reflete no mercado. Segundo estudos internacionais da Mordor Intelligence, 64% dos consumidores estão incorporando proteínas adicionais em alimentos e bebidas, enquanto cresce o interesse por produtos que combinem proteínas e fibras.

No Brasil, o movimento já alcança os hábitos cotidianos — snacks proteicos, pães fortificados e bebidas funcionais se tornaram protagonistas das prateleiras e, estima-se que só o mercado latino-americano de alternativas movimentou US$ 659 milhões em 2023 e deve crescer a uma taxa de 8,4% ao ano até 2030, segundo dados da Grand View Horizon.

“A alimentação do futuro precisa entregar nutrição real, e não apenas rótulos atrativos”, afirma Paulo. “O micélio é um ingrediente sustentável e completo — ele oferece proteína de qualidade, fibras e uma pegada ambiental muito menor do que a da proteína animal.”

É nesse cenário que a Typcal se destaca, sendo a primeira foodtech da América Latina a desenvolver ingredientes à base de micélio — uma estrutura dos fungos capaz de oferecer alto teor proteico e boa quantidade de fibras, com sabor neutro e baixo impacto ambiental. A inovação não está só no ingrediente em sim, mas também em seu método produtivo, que atualmente é o mais rápido do mundo, com patente já aprovada no Brasil.

A empresa atuará com duas principais formas de aplicação: o micélio fresco, com textura semelhante à do frango desfiado, ideal para produtos plant-based ou híbridos (metade carne e metade micélio); e o micélio em pó, que pode ser incorporado a massas, pães, bolos, snacks e cereais, agregando proteína e fibra sem alterar o sabor ou a textura dos alimentos.

“Nosso propósito é mostrar que é possível unir a tecnologia e a natureza para criar alimentos mais funcionais. Com o micélio, estamos entregando uma base alimentar completa, com fibra, sabor neutro e alta eficiência produtiva — um passo importante rumo à nova geração de alimentos funcionais”, finaliza Ibri.

Sobre a Typcal:

A Typcal, primeira foodtech da América Latina a desenvolver fermentação de micélio por meio da economia circular, criou um novo ingrediente para a indústria alimentícia. Por meio da biotecnologia, a empresa desenvolveu um processo escalável e sustentável para produzir proteína à base de micélio, que pode ser usado em diferentes produtos alimentícios e promover mais saúde para as pessoas e sustentabilidade para o planeta.

A foodtech, que irá expandir de fábrica piloto para comercial no meio de 2025 e iniciar a abertura do mercado europeu, está buscando parcerias com grandes multinacionais para aumentar seu portfólio, além de prever um lançamento de produto para o segundo quarter de 2025. Em 2025, pelo segundo ano consecutivo, a empresa entrou no ranking Foodtech 500, índice global que lista as empresas mais inovadoras do setor. Atualmente, a empresa conta com dois investidores reconhecidos no cenário esportivo: o ex-jogador de vôlei e treinador da seleção brasileira, Bernardinho, e o jogador de vôlei Bruninho.

Leia + sobre gastronomia