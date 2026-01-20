O vereador Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a quantidade média mensal de passageiros transportados no transporte público coletivo do município.

No documento, o parlamentar destaca que um sistema de transporte eficaz é essencial para o deslocamento diário de trabalhadores, estudantes e usuários dos serviços públicos.

Fala Rovina

“O acesso a dados claros sobre a utilização do transporte coletivo é essencial para que possamos discutir melhorias com base em números reais. Essas informações ajudam a identificar pontos críticos, horários de maior demanda e a necessidade de ajustes para oferecer um serviço mais eficiente à população”, afirma Rovina.

O autor pergunta a média mensal de passageiros transportados no último ano disponível; se há comparativo com períodos anteriores; a existência de levantamento da demanda média diária; a disponibilidade de dados segmentados por linhas, regiões ou horários de maior fluxo; e como essas informações são utilizadas pelo Poder Executivo para o planejamento de linhas, horários e dimensionamento da frota.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (20). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Juninho Dias cobra informações sobre automatização e modernização do atendimento nas secretarias municipais

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a automatização de processos administrativos e a modernização do atendimento nas secretarias municipais.

Segundo o parlamentar, a iniciativa busca avaliar como a tecnologia está sendo utilizada para reduzir a burocracia, agilizar serviços e melhorar a experiência da população no acesso aos serviços públicos. “A automatização de processos significa mais eficiência, menos burocracia e um atendimento mais ágil para o cidadão. Precisamos acompanhar como isso está sendo feito e onde pode avançar”, afirmou o vereador.

No documento, o parlamentar questiona quais secretarias já possuem processos digitalizados; quais sistemas são utilizados; se há integração entre plataformas, investimentos previstos em tecnologia, capacitação de servidores e ações para ampliar o atendimento digital ao cidadão. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (20). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.