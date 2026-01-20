O Sebrae-SP, Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana e Região (Sinditec) e Senai lançam no dia 29 de janeiro o Inovatex – Programa de Inovação e Tecnologia da Indústria Têxtil e Confecção de Americana e Região. O projeto, composto por soluções de gestão e tecnologia, visa implementar as melhores práticas no dia a dia das empresas participantes, elevando a produtividade e a competitividade, e tendo como resultado o aumento do faturamento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Inovatex é realizado pelo Sinditec, com correalização do Sebrae-SP e Senai

e apoio da Prefeitura de Americana, Ciesp Americana e ACIA. Ele foi criado com objetivo de impulsionar os micro e pequenos negócios do setor. As empresas interessadas estão convidadas a participar do coquetel de lançamento no dia 29, ocasião em que o projeto será apresentado e os empresários poderão fazer a inscrição.

A participação é gratuita.

O projeto vai incluir o Programa Brasil Mais Produtivo – ALI Produtividade, o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), soluções do Sebraetec, além de eventos como o Startup Day e Fórum Mulheres que Movem a Indústria. Todos os programas serão desenvolvidos ao longo de seis meses com as empresas participantes.

Segundo Fabio Gerlach, gerente regional do Sebrae-SP, o programa é abrangente. “Os empresários vão ter acesso a soluções para diferentes demandas. O ALI, por exemplo, foca em aumento de produtividade com inovação. Já o PEIEX é para aquelas empresas que estão a um passo de exportar seus produtos. É um projeto feito por meio de uma parceria muito positiva com as demais entidades do setor, com intuito de conectar as empresas a oportunidades, facilitar acesso a mercado e gerar impacto real nos negócios.”



“O Inovatex representa um passo estratégico para a indústria têxtil e de confecção de Americana e região em direção à inovação. Ao liderar essa iniciativa, o Sinditec reafirma seu compromisso de apoiar o desenvolvimento sustentável da cadeia têxtil, oferecendo ferramentas que aumentem a produtividade, elevem a competitividade e gerem mais valor e rentabilidade para os negócios, trazendo resultado práticos principalmente para micro e pequenas empresas”, afirmou Edison Botasso, presidente do Sinditec.

Conforme Patrícia Storolli, coordenadora de Relacionamento com a Indústria do Senai de Americana, o Inovatex vai impulsionar o desenvolvimento das empresas locais. “O programa visa apoiar as micro e pequenas empresas têxteis e de confecção da região de Americana, promovendo ações que impactam diretamente a competitividade e o faturamento do setor. A parceria entre as instituições reforça a credibilidade e a força dessa iniciativa para o desenvolvimento sustentável da indústria local.”