Hortolândia verifica quantidade de larvas de Aedes aegypti neste mês

Prefeitura inicia ADL ; ação é importante para monitorar situação do mosquito na cidade, traçar novas estratégias e reforçar ações de combate ao mosquito e de enfrentamento a Dengue

Hortolândia mantém ininterrupto o combate ao Aedes aegypti. A Prefeitura inicia a Análise de Densidade Larvária (ADL) em imóveis residenciais, nesta segunda-feira (19). A ação consiste na contagem da quantidade de larvas do mosquito encontradas nas casas visitadas pelas equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), órgão da Secretaria de Saúde.

A análise é feita três vezes ao ano: janeiro, julho e outubro. É um importante indicador que mostra como está a situação do Aedes aegypti na cidade. O resultado obtido auxilia a Prefeitura a traçar novas estratégias e/ou reforçar ações contra o mosquito e de enfrentamento e prevenção a Dengue e demais arboviroses. Realizar a ADL nesta época do ano é de extrema importância, uma vez que é o período de verão, quando a tendência é de haver aumento de casos de Dengue.

A UVZ executa a ADL por amostragem. De acordo com o órgão, são visitados, em média, 600 imóveis em cada uma das cinco regiões que compõem a cidade, totalizando 3.000 imóveis visitados. A definição dos quarteirões a serem percorridos pelas equipes é feita por sorteio. De acordo com a UVZ, a previsão é concluir a ADL em 15 dias, a depender das condições climáticas.

Diante da importância da ADL, a Prefeitura de Hortolândia reforça a solicitação para que os moradores permitam a entrada dos agentes em suas casas para realizar a ação. Eles estão identificados com crachá e uniforme. Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com a UVZ pelos telefones (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974.

Durante a ação, os agentes recolhem, identificam e contabilizam algumas das larvas para gerar o chamado Índice de Breteau, que mede a quantidade de larvas encontradas. O índice é dividido em três escalas: de 0 a 1, considerado baixo; de 1 a 4, médio; e acima de 4, alto. O índice obtido em janeiro do ano passado foi 6.2.

Ainda de acordo com a UVZ, Hortolândia registra neste ano os seguintes números de casos de Dengue, Chikungunya e Zika:

Dengue:

Casos notificados: 124

Casos positivos: 4

Óbito: 0 (zero)

Chikungunya:

Casos notificados: 3

Casos positivos: 0 (zero)

Zika:

Casos notificados: 0 (zero)

VACINAÇÃO

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30. O imunizante é para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

A Prefeitura orienta que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana para possibilitar que a população possa se imunizar. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

